Ce au în comun Iohannis și John Snow

Fostul ministru de Finanțe Decebal Traian Remeș nu se grăbește, în calitate de deținut eliberat condiționat în 2014, cu un "palmares" de doi ani petrecuți după gratii, să îl laude pe președintele Klaus Iohannis pentru decizia sa de a cere lămuriri privind cazul mamei condamnate după ce a furat mâncare. În tentativa de a caracteriza pe scurt atitudinea lui Iohannis, Remeș a argumentat că "președintele nu înțelege nimic". O declarație ce pare să parafrazeze celebra replică din serialul "Urzeala Tronurilor" - "You know nothing, John Snow" (Nu știi nimic, John Snow). Fostul ministru de Finanțe s-a folosit de ocazie pentru a reclama numărul mare de persoane încarcerate în ciuda faptului că nu reprezintă pericol public real. ”Toată societatea românească, toți responsabilii din România sunt surzi la dureri și realități și cei care suferă nedreptăți sunt muți de frică”, a spus Decebal Traian Remeș. ”În închisorile din România, mai mult sau mai puțin nevinovate, pentru o coajă de pâine sau un salam de categorie inferioară, sunt sute și mii de femei. Ne ducem la un caz concret, facem din el un capăt de țară și pe restul le facem statistică”, a spus dezamăgit fostul ministru. ”Președintele e chemat să rezolve problema în substanța ei. Să golească pușcăriile de oameni nevinovați”, a mai spus Decebal Traian Remeș la Antena 3.