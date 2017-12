Ce doresc vedetele B\'estfest 2011

Solicitările artiştilor care concertează la B\'estfest 2011, eveniment ce va avea loc de astăzi până duminică, pe islazul comunei Tunari, au fost extrem de stricte în ceea ce priveşte grija faţă de mediul înconjurător, începând cu veiozele cu becuri economice din cabine, continuând cu vesela şi tacâmurile reciclabile şi încheind cu preferinţele culinare, ce includ alimente şi preparate bio. Astfel, cei doi membri ai trupei Lamb solicită ca în cabina lor să existe câteva boluri cu seminţe de floarea soarelui, nuci şi alune nesărate şi chiar morcovi. Mika a cerut ca în meniul său să fie humus la discreţie, vin roşu, bere românească şi numeroase sortimente de ceai, iar în culise, acesta să aibă la dispoziţie căni albe din porţelan. Componenţii Flogging Molly vor lichior japonez, care se obţine din orz, cartofi dulci şi orez, precum şi ceai tradiţional chinezesc realizat printr-un proces unic ce presupune ofilirea sub soare puternic şi oxidare. Membrii trupei House of Pain vor să bea suc natural de portocale înainte de a intra pe scenă, iar membrii Skunk Anansie vor în backstage cât mai mult ceai negru.

Line-up-ul B\'estfest Summer Camp include trupe ca Skunk Anansie, Mika, Asian Dub Foundation, Lamb, Pendulum, House of Pain, Flogging Molly şi Hadouken, dar şi nume autohtone, printre care Şuie Paparude, OCS, Robin and the Backstabbers, Magnolia, Coma şi Sarmalele Reci. Pe o scenă numită Future Heroes, dedicată exclusiv tinerilor artişti români, vor concerta Butterflies in my Stomach, Toulouse Lautrec, Electric Fence, Mes Quins, Tiptil, Sensor şi Blue Nipple Boy.

Biletele pentru această ediţie sunt disponibile la preţurile de 125 lei - biletul de o zi, 265 de lei - abonamentul de trei zile şi 15 lei - voucherul pentru acces în camping. În zilele evenimentului, acestea vor fi disponibile doar la intrarea în zona de festival, la preţul de 150 lei - biletul de o zi, 285 lei - abonamentul şi 15 lei - voucherul de camping. Copiii sub 12 ani au gratuitate, dacă vin însoţiţi de un adult.