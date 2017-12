Ce „minuni“ fac 45 de minute de exerciții fizice aerobice și de rezistență pe săptămână?

Se știe că mișcarea, fie în interior, fie în aer liber, face minuni. Doar 45 de minute de exerciții fizice efectuate pe săptămână îmbunătățesc funcțiile creierului persoanelor trecute de 50 de ani, arată un nou studiu citat de BBC și „The Telegraph“, conform Agerpres. O analiză a zeci de cercetări efectuate anterior a condus la concluzia că până și o singură sesiune de activitate aerobică și de rezistență este de ajuns pentru a spori vigilența, viteza de luare a deciziilor și capacitatea de memorare. Oamenii de știință au bănuit de mult timp că exercițiile fizice încetinesc declinul cognitiv care se petrece în mod natural pe măsură ce oamenii trec de vârsta mijlocie, însă noua analiză este prima de acest gen care demonstrează că activitatea sportivă îmbunătățește puterea creierului. Publicată în ''British Journal of Sports Medicine'', analiza este totodată prima care identifică rolul-cheie pe care îl joacă exercițiile de rezistență, precum ridicarea greutăților sau cele de întărire a trunchiului, pentru îmbunătățirea funcțiilor creierului. Până în prezent medicii și-au concentrat studiile asupra efectului pe care îl are practicarea sportului asupra minții, luând în calcul cu preponderență exercițiile aerobice precum înotul, mersul cu bicicleta, alergarea sau mersul rapid. Odată cu acest studiu, ei au aflat că exercițiile de rezistență oferă creierului mai multe tipuri de beneficii. Joseph Northey, de la Universitatea din Canberra, cel care a condus cercetarea, a declarat că medicii ar trebui să prescrie exercițiile fizice ca formă de medicină preventivă. ''Chiar și exercițiile (efectuate - n.r.) o dată sau de două ori pe săptămână par a fi eficiente, dar cel mai important lucru pe care l-am descoperit are legătură cu intensitatea'', a spus el. ''Ar trebui să fie moderate, dar și de o intensitate viguroasă'', a explicat cercetătorul.

În Marea Britanie, orientările stabilite la nivel guvernamental recomandă adulților cu vârste între 19 și 64 de ani să efectueze cel puțin 150 de minute de activitate aerobică moderată în fiecare săptămână, dar și exerciții de rezistență care lucrează toate grupele importante de mușchi, de două sau mai multe ori pe săptămână, precizează sursa citată. Noua analiză evaluează de asemenea beneficiile exercițiilor fizice care combină elementele aerobice cu cele de rezistență, precum antrenamentele în circuit, tai chi și yoga. Toate acestea s-au dovedit benefice pentru funcțiile cognitive, în special în ceea ce privește creșterea capacității de a procesa rapid informațiile și de a lua decizii orientate către realizarea scopurilor, sporirea vigilenței și obținerea celor mai bune rezultate de pe urma memoriei de lungă și scurtă durată.