Ce ofertă de cursuri pot accesa cadrele didactice din Constanța?

Cadrele didactice trebuie să participe în fiecare an la cursuri de formare continuă pentru a se conecta în permanență la noile strategii de predare. Casa Corpului Didactic (CCD) Constanța oferă acest prilej profesorilor și învățătorilor din județ. Astfel, ei pot să se înscrie pentru trei cursuri de formare, care vor începe pe 14 noiembrie. Cursul de Consiliere și Orientare are scopul de a le ajuta pe cadrele didactice să conducă la dobândirea de competențe și abilități specifice pentru aplicarea noului curriculum al disciplinei Consiliere și orientare în activitatea didactică. De asemenea, se organizează înscrieri pentru ”WEB 2.0 - instrumente și resurse pentru profesori”, unde cadrele didactice se vor familiariza cu posibilitățile oferite de utilizarea instrumentelor caracteristice noului Web și cu beneficiile pedagogice ale acestora. În plus, tot în această perioadă se fac înscrieri pentru ”Facilitarea învățării în context nonformal pentru stimularea participării elevilor la viața comunității”, care va conduce la formarea, dezvoltarea și exersarea competențelor cadrelor didactice de a iniția, proiecta, planifica, organiza, desfășura și evalua activități extracurriculare și nonformale. Toți cei interesați de aceste cursuri pot afla mai multe informații de pe forumul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, la secțiunea Cursuri de formare.

Citește și:

Curs gratuit de pedagogie! Cine se poate înscrie!

Cursuri de formare pentru profesorii care vor să dea definitivatul. Vezi oferta!

Șansă pentru cei care vor să învețe limba engleză