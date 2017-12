Ce şotii făceau personalități ale Constanței acum 60 de ani!

S-a strigat catalogul elevilor care au terminat Liceul „Mircea cel Bătrân“ în anul 1954! Sâmbătă, de la ora 12.00, în sala de festivităţi a Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanţa, 34 dintre cei 81 de elevi ai liceului din anul 1954 s-au reîntâlnit cu foștii colegi, la 60 de ani după absolvire. Au fost neliniştiţi şi emoţionaţi când s-au plimbat pe holurile unității în care au învăţat în urmă cu 60 de ani. Pentru că sovieticii din oraş şi-au stabilit comandamentul în clădirea Liceului „Mircea“, elevii de atunci au făcut orele la Liceul “Ana Ipătescu”, adică actualul Colegiu Naţional “Mihai Eminescu”(CNME). În aceeaşi clădire învăţau dimineaţa fetele de la „Ipătescu“, iar după-amiaza, băieţii de la „Mircea“. Așa că au vizitat, plini de emoţie, întâi sălile CNME. Şi-au amintit de secretarul liceului, domnul Gustav, care le verifica matricola în fiecare zi, de bileţelele de dragoste în versuri pe care le lăsau în crăpăturile băncilor fetelor, dar şi de profesorii exigenţi la care nu îşi permiteau să vină cu lecţiile nepregătite.

ŞOTIILE ERAU NELIPSITE Pe holurile CNME am întâlnit multe persoane cu renume în oraşul Constanţa, fie profesori universitari, întemeietori de universităţi, conducători de institute de învăţământ superior sau medici, ingineri şi savanţi care, pentru câteva ore, şi-au amintit de şotiile pe care le făceau pe vremea când erau elevi. Fostul director al Centrului de Transfuzii Constanţa, Ion Vinţeanu, şi-a amintit de scurtătura pe care o aveau băieţii pentru intrarea în clasă. “Noi, în ultimii doi ani, am făcut orele la subsol, nu ştiu dacă acum se mai învaţă acolo, iar ca să scurtăm drumul şi să nu mai ocolim liceul, preferam să intrăm în clasă pe fereastră”, a povestit Vinţeanu. Pentru că nu se punea în discuţie chiulul în rândul colegilor de liceu, elevii găseau alte metode de a scăpa de ultimele ore. “Învăţam după-amiaza şi aveam ore până la 5, aşa că iarna aveam nevoie de curent electric în clase pentru că se întuneca devreme. Când voiam să mai plecăm de la ultima oră, aveam colegi care învăţaseră să umble la siguranţe şi rămâneam în întuneric, astfel profesorii ne dădeau drumul acasă”, şi-a amintit Vinţeanu. Fostul decan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din Universitatea “Spiru Haret” din Constanţa, Ioan Bitoleanu, a povestit că, după ce a terminat facultatea, întâmplarea a făcut să primească repartiţie ca profesor de istorie exact la Liceul “Mircea cel Bătrân”, devenind coleg cu cei care i-au fost pedagogi. “Când am intrat la prima şedinţă de consiliu profesoral, toţi foştii mei profesori erau acolo. Vă închipuiţi ce relaţii interesante au fost între mine cu foştii profesori, deveniţi colegi”, a povestit Bitoleanu. În aceeaşi situaţie s-a aflat şi Mircea Doicescu, profesorul de chimie de la CNMB, care a mărturisit că timp de două săptămâni nu a avut curajul să intre în cancelarie în pauze, simţind că ar intra într-un loc în care nu avea voie.

ÎŞI AMINTESC CU RESPECT DE PROFESORII CARE I-AU FORMAT La CNMB, foştii elevi au fost întâmpinaţi de directorul unităţii, prof. Vasile Nicoară, care a spus că este o onoare să le vorbească în numele profesorilor care i-au condus spre succes. “Permiteţi-mi să vă adresez, în numele instituţiei care astăzi se numeşte CNMB, venerabilul respect, admiraţia şi, totodată, recunoştinţa pentru întâlnirea dumneavoastră, pentru carierele dumneavoastră realizate în cei 60 de ani de la absolvirea liceului”, a spus prof. Nicoară. În memoria profesorilor şi a colegilor care nu mai trăiesc (38 din cei 81 de absolvenţi), întreaga sală a ţinut un moment de reculegere. Foştii elevi şi-au amintit de profesorii care le-au influenţat tinereţea şi au avut un rol important în dezvoltarea lor ulterioară. “Vreau să amintesc cu veneraţie numele câtorva profesori pentru care noi avem un adevărat cult: profesorul Petre Caragea, de limba română, care terminase facultatea “Magna cum Laude”, şi profesorul nostru de matematică, Zaharia, care a fost şi directorul liceului”, a spus prof. univ. dr. Viorel Tode, fostul șef al Clinicii de Urologie a Spitalului Județean de Urgență Constanța. “Să veniţi de fiecare dată cu aceeaşi nostalgie şi plăcere în căutarea timpului pierdut. Madlena o putem lua în buzunar şi să o gustăm de fiecare dată. Este proprietatea cea mai sfântă a fiecăruia şi gustul anilor de liceu nu se pierde niciodată”, i-a încurajat directorul CNMB.

Au absolvit două promoţii în acelaşi an!

Perioada de după Al Doilea Război Mondial a fost una plină de schimbări la nivelul întregii ţări, iar învăţământul nu a scăpat de reforme. ”În 1954 au absolvit două promoţii odată la Liceul „Mircea“, ultima promoţie cu 11 clase şi prima promoţie cu zece clase, după modelul sovietic. Atunci a început bătaia pe un loc la facultate, cam zece candidaţi pe loc. Totuşi, 80 - 90% dintre colegii de promoţie au făcut facultate”, a povestit cel care a stat în spatele organizării acestei reuniuni şi care a ajuns, peste ani, rectorul Universităţii “Ovidius” Constanţa, prof. univ. dr. Adrian Bavaru. Cele două clase, A şi B, au sărbătorit de atunci împreună fiecare reuniune pe care au organizat-o, păstrând vii prietenii şi legături din tinereţe. Absolvenţii anului 1954 şi-au propus să repete anual reuniunile de promoţie, pentru a se bucura cât mai mult de compania prietenilor alături de care s-au maturizat.