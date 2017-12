Cea mai modernă clinică de terapie intensivă din ţară

Clinica de anestezie terapie intensivă (ATI) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa - inaugurată ieri, în prezenţa autorităţilor locale, a oamenilor politici direct implicaţi în problemele judeţului, a cadrelor medicale - este cea mai modernă din ţară, ca urmare a ajutorului acordat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), care a sprijin financiar modernizarea clinicii. Dacă până acum clinica îşi desfăşura activitatea în condiţii jalnice, de ieri, cadrele medicale se pot mândri cu o clinică la standarde de ultimă oră. „Mulţumim CJC pentru sprijinul acordat, astfel încât ne putem lăuda cu o clinică de top. Este o secţie ultramodernă, compartimentată şi utilată la standarde internaţionale. Ne putem compara, fără nicio problemă, cu multe alte clinici similare din ţară, atât din punct de vedere al dotării, cât şi al personalului medical, care este unul profesionist”, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. Clinica ATI îşi desfăşoară activitatea acum cu aparate care vin atât în ajutorul bolnavilor, cât şi în sprijinul salariaţilor. Pe secţie au fost montate maşini speciale care spală automat plosca unui bolnav, fără să mai fie nevoie ca infirmierele să se chinuie cu pacienţii imobilizaţi la pat. De asemenea, au mai fost montate aparate care dezinfectează şi spală aparatele din dotare, dar şi aparate care asigură climatizarea, dar care şi filtrează aerul (aparat absolut necesar clinicilor de ATI din întreaga lume). Fiecare pat are asigurate toate aparatele necesare, care asigură fluidele vitale. „Aşteptăm ca, în aproximativ două săptămâni, să primim noi paturi pentru clinică, paturi speciale pentru ATI, astfel încât bolnavii să poată fi mişcaţi fără dificultate de către personalul medical”, a mai completat managerul SCJU.

PREŞEDINTELE CJC, NICUŞOR CONSTANTINESCU: „LA CONSTANŢA NU O SĂ SE MAI MOARĂ CU ZILE”

Clinica ATI - un pion principal în cadrul unei unităţi sanitare - este o unitate unde „se dă o luptă puternică între viaţă şi moarte”. „Numai la Spitalul Floreasca din Bucureşti am mai văzut aşa ceva, şi asta acum zece ani. Acum noi avem cea mai nouă clinică din ţară. Din păcate, trebuia să o inaugurăm acum doi ani, însă noi stăm şi ne certăm, în loc să se facă treabă. Acum, la Constanţa, nu o să se mai moară cu zile”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. La rândul său, şeful Clinicii ATI, dr. Gheorghe Nicolae, s-a arătat încântat de condiţiile în care vor fi internaţi bolnavii, dar şi de condiţiile în care îşi va desfăşura activitatea. „Ne apropiem de standardele internaţionale. Pornim activitatea de la un nivel foarte ridicat. Mulţumim CJC pentru implicarea de a renova una dintre cele mai importante clinici din SCJU”, a declarat şeful Clinicii ATI. “Vrem ca în această luptă, între viaţă şi moarte, viaţa să învingă de fiecare dată, astfel încât să redăm familiilor pacienţii aflaţi pe patul de spital”, a afirmat, pe de altă parte, directorul adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Cătălin Grasa.

O ALTĂ BĂTĂLIE. Senatorul PSD de Constanţa Alexandru Mazăre a declarat că „urmează o altă bătălie importantă a parlamentarilor pe proiectul de buget pe 2010”. “În fiecare an am adus amedamente, am reuşit să aducem bani pentru Sănătate. Au fost aduse sume importante pentru reabilitarea Spitalului de Urgenţă şi nu vom renunţa, aşa că acest lucru îl vom face şi pentru 2010. Solicit tuturor parlamentarilor, indiferent de partid, să ne susţină pentru că ceea ce cerem noi este vital, înseamnă mai multe şanse pentru cel care ajunge în situaţii disperate”, a declarat senatorul. În anul 2007 s-a reuşit o suplimentare de 30 miliarde lei, în 2008, de 50 miliarde lei, iar în 2009, o sumă de peste 50 miliarde lei pentru lucrările de reparaţii capitale ale SCJU.