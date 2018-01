Cea mai vîrstnică poştăriţă prezentă la Marşul Factorilor Poştali este constănţeancă

Faza naţională a Marşului Factorilor Poştali a avut loc, anul acesta, la Piatra Neamţ. Cea de-a XXXI-a ediţie s-a desfăşurat pe pista de atletism a Stadionului „Ceahlăul” din Piatra Neamţ şi a beneficiat de prezenţa a 33 de femei şi 33 de bărbaţi de pe întreg cuprinsul ţării, participanţii aducîndu-şi cu ei simbolul distinctiv al meseriei lor, geanta de poştaş. Două constănţence - Mariţa Cojocaru şi Mihaela Cical - s-au calificat la faza naţională a competiţiei, prima fiind desemnată şi „Cea mai vîrstnică concurentă”. Mariţa Cojocaru, în vîrstă de 48 de ani, este din oraşul Cernavodă, judeţul Constanţa şi aşteaptă acest eveniment, în fiecare an, cu aceeaşi nerăbdare. „Marşul factorilor Poştali este un moment foarte important pentru mine. Am participat la faza de judeţ, care a avut loc la Eforie, la cea regională, de la Amara şi, în cele din urmă, cu geanta pe şold, iată-mă la naţională, la Piatra Neamţ. Anul acesta, împlinesc 20 de ani de activitate şi-mi doresc ca şi în anii viitori să pot participa. A fost foarte frumos la Piatra, ne-am simţit foarte bine, organizatorii ne-au primit excelent”, a declarat Mariţa Cojocaru. Marşul Factorilor Poştali este o competiţie profesional-sportivă organizată, în fiecare an, de Compania Naţională Poştă Română. Locul I a fost adjudecat de Leontina Pop, de la Direcţia Regională de Postă Cluj şi, respectiv, Victoraş Ambrozie de la DRP Iaşi. Participanţii au primit premii în bani (locuri I, II şi III) în valoare de peste 30.000 lei şi diplome pentru cel mai tînăr, vîrstnic şi tehnic mărşăluitor, atît la femei, cît şi la bărbaţi. Marşul s-a desfăşurat pe de distanţa de 3.000 de metri pentru fete şi 7.000 de metri pentru băieţi. Ocupantele primelor trei locuri în proba destinată fetelor şi primii cinci clasaţi la băieţi vor reprezenta România la Balcaniadă, în toamnă, competiţie care, în 2007, va fi găzduită de Muntenegru.