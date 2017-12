Cel mai cunoscut alpinit român, decorat de președintele Iohannis

Horia Colibășanu este cel mai cunoscut alpinist român. Performanțele sale sunt de-a dreptul impresionante, el reușind să urce pe cel mai înalt munte din lume, Everest, fără oxigen suplimentar și fără șerpași. Pentru realizările sale, președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru decorarea alpinistului Horia Colibășanu cu Ordinul Național "Steaua României" în grad de Cavaler. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, șeful statului i-a acordat alpinistului această distincție în semn de "înaltă apreciere și recunoaștere pentru performanța sportivă deosebită obținută în expediția din munții Himalaya, pentru determinarea, pasiunea și perseverența cu care și-a desăvârșit poziția de alpinist ultraperformant la nivel național și internațional, precum și pentru contribuția semnificativă adusă alpinismului românesc".

LA LIMITA VIEȚII

Timișoreanul Horia Colibășanu a reușit o premieră pentru alpinismul românesc, dar și o performanță sportivă remarcabilă la nivel internațional. El a cucerit vârful Everest (8.848 metri), din Munţii Himalaya, în data de 16 mai, stabilind o premieră naţională după ce a urcat pe cel mai înalt vârf de pe Pământ fără şerpaşi sau oxigen suplimentar. „A fost o expediţie care parţial s-a derulat ca la carte. Mi-a fost furat cortul la altitudinea de 7.700 de metri, probabil de către şerpaşi, a trebuit destul de mult să improvizez şi mi-a fost destul de greu. A fost destul de periculos. În principiu, ar fi trebuit să mă întorc când am văzut că nu mai am cortul. A trebuit să mă descurc, să mă împrietenesc cu nişte şerpaşi, să dormim împreună într-un cort. Am dormit în cort cu încă trei şerpaşi, am stat într-un colţ, nu am reuşit să mă hidratez, să mă alimentez bine. A fost periculos, poate a doua oară nu aş mai face acest lucru. Problemele cu alimentaţia şi cu hidratarea duc la oboseală extremă după ce ai atins vârful”, a povestit Horia Colibăşanu, citat de Mediafax.