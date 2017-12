Piesa “Last Christmas”, lansată de Wham!, fosta trupă a lui George Michael, în 1984, a fost desemnată cel mai prost cântec de Crăciun, urmată de melodia “All I Want for Christmas” a cântăreţei Mariah Carey. Un număr de 28.110 bulgari au votat, la iniţiativa televiziunii publice bulgare, cântecele de sărbători pe care nu vor să le audă, pentru a evita difuzarea lor pe post în această perioadă. “Cred că acest cântec (Last Christmas) explică depresiile şi numărul crescut de sinucideri din perioada Crăciunului”, a declarat unul dintre votanţi. Cele două piese votate de bulgari sunt cele mai descărcate melodii de Crăciun de pe internet, anul acesta, la nivel mondial, conform estimărilor site-ului gigwise.com.