"Game of Thrones" se află pe prima poziţie în lista celor mai piratate seriale de televiziune pentru al cincilea an consecutiv. Pe poziţia a doua se clasează "The Walking Dead", urmat de noul western ştiinţifico-fantastic "Westworld", produs de HBO, potrivit torrentfreak.com.

Prezentăm lista de 10 cele mai piratate seriale de televiziune în 2016, potrivit torrentfreak.com:

1. "Game of Thrones"

2. "The Walking Dead"

3. "Westworld"

4. "The Flash"

5. "Arrow"

6. "The Big Bang Theory"

7. "Vikings"

8. "Lucifer"

9. "Suits"

10. "The Grand Tour".

"GAME OF THRONES"

"Game of Thrones" este seria cea mai longevivă, produsă și difuzată de HBO. Al șaselea sezon a avut o medie de 25 de milioane de telespectatori, ceea ce l-a făcut cel mai vizionat serial difuzat de către postul tv. Serialul "Urzeala tronurilor", premiat cu Emmy şi bazat pe romanele lui George R. R. Martin, a fost cel mai piratat serial de televiziune din anul 2015, cu aproximativ 14,4 milioane de downloadări ilegale, conform variety.com. Dacă Episodul final din al cincilea sezon al serialului "Urzeala tronurilor" a generase cea mai mare audienţă din istoria acestui show TV, cu o medie de 8,11 milioane de telespectatori, în SUA, premiera sezonului VI pe HBO a fost privită nu mai puţin de 10.7 milioane de telespectatori, conform Hollywood Reporter. Încă de la lansare, "Urzeala tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. Anul trecut, serialul a fost cel mai căutat produs de televiziune de pe motorul de căutare Google şi cel mai dezbătut serial pe conturile reţelei de socializare Facebook din Statele Unite.

„THE WALKING DEAD”

Povestea seriei "The Walking Dead" îl are în centru pe Rick Grimes, un poliţist dintr-un mic oraş de provincie, care intră în comă după ce este împuşcat în timpul serviciului. Când se trezeşte, câteva săptămâni mai târziu, într-un pat de spital, Rick află că lumea s-a schimbat şi că zombie au repopulat peisajul. Rick traversează peisajul dezolant în căutarea altor supravieţuitori, în primul rând a celor dragi, şi este martor fără voie la decăderea umanităţii, la schimbarea valorilor şi a standardelor cunoscute, la anularea legilor vechi şi la naşterea unora noi, din dorinţa de a supravieţui, din nevoia de a lupta cu cei morţi şi de a se teme de cei vii.

"WESTWORLD"

"Westworld", noul serial HBO, al cărui prim sezon are zece episoade, este o odisee întunecată despre începutul erei conştiinţei artificiale şi evoluţia păcatului, care explorează o lume în care fiecare poftă umană, nobilă sau depravată, poate fi satisfăcută. Într-un parc de fantezie futurist, ce se numeşte "Westworld", mai mulţi androizi "gazdă" deviază de la scenariile programatorilor şi au un comportament haotic.

Din distribuţia serialului, cu episoade cu durata de o oră, fac parte Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, James Marsden, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Sidse Babett Knudsen, Rodrigo Santoro, Shannon Woodward, Ingrid Bolsø Berdal, Ben Barnes, Jimmi Simpson, Clifton Collins, Jr., Simon Quarterman şi Angela Sarafyan.

Anthony Hopkins joacă rolul doctorului Robert Ford, cel care conduce parcul de distracţii, iar Wood îi dă viaţă lui Dolores, o "gazdă" care treptat începe să realizeze că realitatea ei nu este chiar ceea ce pare. Sursa de inspiraţie pentru cea mai nouă producţie originală HBO este western-ul SF din 1973, "Westworld – Lumea roboţilor", care a fost regizat de Michael Crichton ("Jurassic Park").

Serialul a fost adaptat pentru televiziune de producătorii executivi Jonathan Nolan ("Interstellar", "Cavalerul negru") şi soţia acestuia, Lisa Joy ("Pushing Daisies", "Burn Notice"). Printre ceilalţi producători executivi se numără J.J. Abrams, Bryan Burk ("Lost", noile filme "Star Wars" şi "Star Trek") şi Jerry Weintraub.