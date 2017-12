Centrale eoliene, la Cogealac şi Medgidia

Primarul comunei Cogealac, Ion Soare, a declarat că, în perspectiva integrării ţării noastre în UE, a demarat o serie de proiecte care vizează modernizarea comunei. În acest context, în Cogealac a fost înfiinţată o staţie de Ambulanţă şi a fost demarat un proiect PHARE, denumit "Rural +", în cadrul căruia au fost instruiţi 30 de contabili, 30 de primari şi 30 de secretari din mai multe localităţi ale judeţului Constanţa. În acelaşi timp, în localitate au fost pietruiţi 14 km de drum prin programul SAPARD. "În condiţiile în care fondurile SAPARD ne vor fi virate la finalizarea proiectului, am fost nevoiţi să contractăm un împrumut de 11 miliarde de lei pentru a face plata anticipată a lucrărilor", a declarat Ion Soare. Tot cu fonduri europene, primarul comunei Cogealac a reuşit să realizeze studiile de fezabilitate necesare pentru pietruirea străzilor şi pentru racordarea la reţeaua de apă a mai multor locuinţe. "De asemenea, cu bani de la Guvern, au fost pietruite alte drumuri comunale şi am reparat mai multe poduri şi podeţe pentru a preîntîmpina posibile dezastre naturale", a spus Soare. El a adăugat că are în plan inaugurarea unei conducte de 21 km de gaze, din care au fost realizaţi, deocamdată, abia 7 km. Costurile acestui proiect sînt suportate în proporţie de 2/3 din bugetul local (6 miliarde lei), restul banilor fiind asiguraţi de către societatea Congaz. În acelaşi timp, primarul declară că are în vedere atragerea investitorilor în localitate. "Ne-am propus să dezvoltăm surse de energie alternativă. Există deja investitori care şi-au arătat disponibilitatea de a construi mai multe centrale eoliene în perimetrul comunei, pe terenurile neproductive amplasate pe dealuri, unde vîntul bate cu putere. Consider că aceasta este o afacere de viitor", a spus primarul din Cogealac. O strategie similară a fost adoptată şi de către Primăria Medgidia, care a încheiat ieri un contract de colaborare cu firma italiană Sviluppo Sud, pentru realizarea unor măsurători anemologice în zona de sud a oraşului, în intravilan, pe locul pe care se va ridica parcul industrial. Firma va efectua măsurători ale vitezei vîntului pe o perioadă de un an, relevînd cantitatea, viteza şi productivitatea vîntului. Obiectul contractului îl constituie studiul, construcţia şi gestionarea unei centrale de producţie a energiei eoliene, pentru firmele care vor funcţiona în zonă.

În altă ordine de idei, Ion Soare a declarat că există un grup local de dezvoltare din care face parte şi comuna Cogealac şi care are ca scop construirea unei rampe de colectare selectivă a deşeurilor şi a unor gropi ecologice de gunoi. Primarul susţine că acesta este un proiect de anvergură, pentru realizarea căruia trebuie să există o colaborare între mai multe primării. În ceea ce priveşte situaţia terenurilor agricole din comună, Soare declară că imediat după integrarea ţării noastre în UE, în comună vor rămîne foarte multe suprafeţe neexploatate în interes agricol. "În agricultură vom primi subvenţii numai dacă producţia va fi la stas. În caz contrar, recoltele nu vor putea fi nici măcar valorificate", a spus primarul.