Centru regional RoMOB, la Constanţa

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa au organizat, ieri, un workshop în cadrul proiectului european Romanian Mobility - RoMOB, care urmăreşte să ofere asistenţă practică şi informaţii cercetătorilor străini care vin în România, precum şi instituţiilor gazdă din România. Proiectul RoMOB se desfăşoară sub tutela reţelei paneuropene ERA - MORE (European Research Area - Mobile Researchers), care colaborează cu ministerele cercetării din toate statele membre UE. Proiectul RoMOB a fost cîştigat în 2005 de ţara noastră, are acoperire naţională, o reţea formată din opt centre regionale, dintre care unul la Constanţa, iar la obiective se înscriu mobilitatea academică europeană, elaborarea pachetului legislativ pentru viza ştiinţifică, posibilităţi de finanţare pentru cercetare-dezvoltare-inovare prin fonduri structurale. Portalul www.eracareers.ro subscris RoMOB oferă cercetătorilor interesaţi posibilitatea de a posta oferte de cercetare sau de a solicita oportunităţi de carieră ştiinţifică în spaţiul european. Centrul regional RoMOB de la Constanţa, care funcţionează în sediul GeoEcoMar, oferă asistenţă practică şi informaţii cercetătorilor străini care vin în România, promovînd, totodată, la nivel european şi internaţional, mediul ştiinţific românesc. Informaţiile se referă mai exact la viză, taxe, permis de muncă, oportunităţi de lucru, reintegrare şi dezvoltarea carierei profesionale, reguli de angajare, salarii şi taxe, dreptul la pensie, asistenţă medicală, asistenţă socială, cazare, îngrijire copii şi şcolarizare, cursuri de limbă, informaţii generale despre România (cultură, istorie, economie etc.), drepturi de proprietate intelectuală. Consiliul European a solicitat Comisiei Europene, în anul 2000, ca, împreună cu statele membre, să contribuie la înlăturarea obstacolelor mobilităţii cercetătorilor în spaţiul european al cercetării.