Centrul Cultural „Jean Constantin” a fost inaugurat! Ce evenimente vor avea loc

A fost nevoie de cinci ani pentru ca fostul cinematograf-emblemă „Republica” să fie reabilitat și transformat într-un centru cultural multifuncțional dedicat în special tinerilor. După numeroase amânări, Centrul Cultural Județean „Jean Constantin” a fost inaugurat vineri, 20 aprilie, în cadrul unui eveniment fastuos la care au participat o mulțime de personalități din lumea artistică și politică deopotrivă. Evenimentul a debutat cu discursul președintelui Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, care s-a arătat emoționat de faptul că, în sfârșit, acest centru a putut fi inaugurat. „Acest proiect a fost pornit acum câțiva ani de zile, dar din cauza unor probleme tehnice a fost blocat o vreme. Am reușit în ultimul an să realizăm toate obiectivele pentru acest proiect, astfel încât micile inadvertențe să le putem depăși pentru ca acum să fim la inaugurare. Partea CJC a fost de aproximativ de două milioane de lei, restul de nouă milioane lei au fost fonduri europene. În cadrul centrului se vor desfășura numeroase activități. Există un program de activități adresate în special tinerilor. Vor fi spectacole, scene de teatru, proiecții de filme, un catalog întreg de evenimente. La următoarea ședință de CJC îl vom preda Centrului „Theodor Burada”, abilitat să se ocupe. Mâ bucur și sunt emoționat că am reușit să reabilităm un obiectiv reprezentativ pentru județ și pentru oraș, care are o vechime de 40 de ani. Puțini știu că cinematograful Republica este al doilea din țară, după cinema „Patria”, din București. Jean Constantin a fost, este și va rămâne un personaj marcant al vieții culturale românești și dorim să îi aducem un omagiu marelui actor care nu a ezitat niciodată să promoveze Constanța. Doar aici, la Constanța, putem spune că este casa lui”, a spus Țuțuianu. La evenimentul de inaugurare a luat cuvântul și actorul Virgil Andriescu. El a evocat memoria marelui actor Jean Constantin și a vorbit despre perioada în care au lucrat împreună. „Teatrul de estradă a existat cât a existat și Jean Constantin. Din clipa în care a plecat Jean Constantin, teatrul de estradă din Constanța a încetat să mai existe”, a spus Virgil Andriescu. Evenimentele dedicate inaugurării continuă sâmbătă, 21 aprilie, de la ora 11.00, cu o întâlnire a ONG-urilor reprezentante ale tinerilor din județul Constanța cu reprezentanții CJC, iar de la 13.00 are loc un spectacol prezentat de elevii claselor de actorie ale Colegiului Național de Arte „Regina Maria”. Este vorba despre piesa „Hamlet”, spectacol prezentat și în cadrul Olimpiadei Naționale organizate de CNA „Regina Maria” în colaborare cu ISJ Constanța. Duminică, 22 aprilie, de la ora 11.00, va avea loc o expoziție de fotografie organizată de elevii Centrului Cultural „Theodor Burada”, iar de la ora 13.00, evenimentul de inaugurare se încheie cu proiecția filmului documentar –artistic „Ovidius”, realizat pentru a celebra 50 de ani de la înfrățirea orașelor Constanța și Sulmona.

REABILITARE ANEVOIOASĂ

În ultimii cinci ani, fostul Cinema „Republica” a fost într-o continuă reabilitare, ce părea să nu se mai termine niciodată. Lucrările începute în 2013 au fost finalizate în noiembrie 2016, însă data de inaugurare oficială a obiectivului reabilitat a fost amânată în repetate rânduri din diverse motive: ba lipsa unor autorizații, ba probleme birocratice, ba lipsa dotărilor. Din fericire, de această dată nu mai e cale de întors. Un singur lucru rămâne încă sub semnul incertitudinii: dacă evenimentele din cadrul centrului vor continua sau se vor opri doar la momentul inaugurării.

EMBLEMĂ PENTRU CONSTANȚA ȘI ROMÂNIA

Cinematograful „Republica” din Constanța a fost inaugurat în 1954. De la bun început a fost considerat o emblemă atât pentru oraș, cât și pentru țară, fiind al doilea cinematograf ca mărime și importanță din România, după Patria din București. Ținând cont de posibilitățile limitate de distracție de dinainte de '89, Republica a reprezentat pentru constănțeni, și nu numai, oaza de cultură și distracție. În sala cu aproape 1.000 de locuri au rulat mii de filme străine și românești, cele mai multe fiind difuzate în premieră națională. Pentru a putea urmări un film bun, oamenii ajungeau să stea la cozi imense pentru a prinde un bilet. Obiectivul a ținut ștacheta ridicată timp de 40 de ani. După schimbarea regimului comunist, coroborată cu invazia tehnologiei, studioul și-a pierdut din strălucire, iar, treptat, publicul și-a pierdut interesul. Fără o implicare a autorităților care aveau în proprietate obiectivul și după o încercare eșuată de privatizare, Republica s-a degradat, iar la mijlocul anilor '90 a ajuns o ruină. În 2013, însă, Consiliul Județean Constanța a preluat imobilul și a obținut peste 11 milioane de lei din fonduri europene pentru reabilitarea obiectivului.