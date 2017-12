Centrul de Transfuzii Constanţa funcţionează în condiţii improprii

În lipsa unui spaţiu corespunzător, Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din Constanţa îşi desfăşoară activitatea în condiţii improprii. Directorul unităţii sanitare, dr. Alina Dobrotă, a declarat că centrul nu are o arhivă pentru păstrarea documentelor, în ciuda faptului că există prevederi legale care obligă la păstrarea, pînă la 30 de ani, a actelor. „Avem nevoie de un spaţiu mai mare, de o recompartimentare”, completează dr. Dobrotă. Unitatea sanitară nu are însă fonduri pentru a putea trece la demararea lucrărilor de modernizare. Anul acesta instituţia a primit 40.000 de lei, bani care însă au fost folosiţi pentru achitarea lucrărilor de reparaţii minore care au fost făcute în cursul anului trecut. „Pentru acest an ne-au mai rămas foarte puţine fonduri, aşa că nu vom avea bani suficienţi pentru o recompartimentare corespunzătoare”, a mai explicat directorul Centrului din Constanţa. Şeful unităţii sanitare este de părere că va fi nevoie de un nou spaţiu, aşa cum beneficiază şi alte centre din ţară. În momentul de faţă spaţiile sînt insuficiente pentru desfăşurarea actualui medical, pentru sala de aşteptare a donatorilor şi nu numai. „Avem nevoie de un spaţiu cel puţin dublu, comparativ cu cel existent”, a mai declarat dr. Dobrotă. Centrul Regional de Transfuzii este o instituţie unică la nivel de judeţ, unitatea deservind solicitările tuturor spitalelor, dar şi unităţilor sanitare din alte judeţe, care au în grijă bolnavi din judeţul nostru.