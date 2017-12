„Cenuşăreasa” înlocuieşte „Spărgătorul de nuci”

16:30:25 / 15 Februarie 2014

pentru aiurit

Despre ce va fi maine se tot scrie de doua saptamani inclusiv in editia de astazi in articolul intitulat "Weekend cu teatru, operă şi balet" . Cred ca daca mai citesc astfel de comentarii de la aiuriti, ma las de citit presa online, ca ma apuca nervii cand vad cata prostie si rautate este in tara asta. Macar de ai avea si tu putina cultura cata are fata asta (Mirela Stinga)...