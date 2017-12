Cercetătorii americani au creat o varietate de ţânţari care nu transmit malaria

Cercetătorii din Statele Unite ale Americii au creat o varietate de ţânţari ale căror gene blochează malaria şi care ar putea să se împerecheze cu ceilalţi reprezentanţi ai speciei lor care trăiesc în sălbăticie şi să producă urmaşi care nu transmit această boală, informează Reuters. Savanţii americani au anunţat că au folosit o tehnică de editare a genelor prin intermediul căreia ADN-ul poate fi inserat, înlocuit sau şters dintr-un genom, pe o specie de ţânţari - Anopheles stephensi - care contribuie la răspândirea malariei în zonele urbane din India. Ei au inserat fragmente speciale de ADN în linia germinală - celule care transmit genele de la o generaţie la alta - a acestei specii, creând astfel ţânţari ale căror gene au împiedicat transmiterea malariei, prin sintetizarea unor anticorpi antimalarie, ce au fost transmişi la 99,5% dintre urmaşi. Malaria este cauzată de paraziţi transmişi la oameni prin intermediul înţepăturilor femelelor de ţânţari care sunt infectate cu această boală. Obiectivul cercetărilor americani a fost de a elibera în natură mai mulţi ţânţari modificaţi genetic pentru ca aceştia să se împerecheze cu ţânţarii din natură, iar acele gene care blochează malaria să intre în patrimoniul genetic al populaţiei de insecte şi, în cele din urmă, să aparţină majorităţii acesteia, pentru a bloca posibilitatea speciei de a infecta oameni cu parazitul malariei. Studiul a fost realizat de cercetătorii de la Universitatea California San Diego şi de la Universitatea California Irvine. Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că, până la sfârşitul anului 2015, vor fi înregistrate 214 milioane de cazuri de malarie, care vor face 438.000 de victime, în special în Africa subsahariană. Studiul a fost publicat în „Proceedings of the National Academy of Sciences“.