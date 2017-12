Cercetătorul Davide Bigoni, Doctor Honoris Causa al ”Ovidius”

Senatul Universității ”Ovidius” din Constanța acordă titlul de Doctor Honoris Causa profesorului Davide Bigoni, de la Universitatea de Trento, Italia, la propunerea Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă. Festivitatea va avea loc mâine, de la ora 12.00, la Sala Senatului (campusul universitar, Aleea Universității nr. 1, et. 1). Astăzi, de la ora 12.00, în sala AB1 (sediul din b-dul Mamaia nr. 124, clădirea Bibliotecii Virtuale, parter), prof. univ. dr. ing. Davide Bigoni susține conferința ”Theory vs. Experiments în Nonlinear Solid and Structural Mechanics” și lansează cartea ”Nonlinear Solid Mechanics - Bifurcation Theory and Material Instability”, apărută la Cambridge University Press. Prof. univ. dr. ing. Davide Bigoni este un reprezentant de seamă al şcolii de inginerie mecanică. O particularitate a demersului său de cercetare o reprezintă viziunea mai largă în abordarea problemelor de mecanica solidelor și structurilor. Profesorul a avut colaborări cu industria, fiind puternic motivat de a descoperi noi soluții inovatoare și de a implementa rezultatele cercetărilor pentru a mări productivitatea. Prof. Bigoni a format şi a îndrumat numeroase generaţii de studenți sau cercetători, acordând credit profesional şi valorizând tinerii aflaţi la început de drum, atât în cariera de cercetare ştiinţifică, cât şi în cea didactică.