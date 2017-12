Cetăţean român acuzat de fraude bancare, arestat în SUA

Un cetăţean român a fost arestat la New York, fiind acuzat că a montat dispozitive ilegale la bancomate şi de fraude bancare, daunele fiind de circa 1,5 milioane de dolari (1,25 milioane euro), anunţă autorităţile americane într-un comunicat oficial. "Românul Laurenţiu Iulian B. a fost plasat în stare de arest, sub acuzaţia de participare la o reţea de fraudare care instala dispozitive ilegale de monitorizare la bancomane HSBC din Manhattan, Long Island şi Westchester", anunţă Preet Bharara, procurorul SUA pentru districtul de sud din New York. Valoarea furturilor din conturi bancare se ridică la 1,5 milioane de dolari (1,25 milioane de euro), susţin procurorii americani. Decizia de plasare în arest preventiv a românului a fost luată de judecătorul Henry B. Pitman.