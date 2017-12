CFR va cumpăra energie mult mai ieftină

CFR SA va achiziţiona energie de pe piaţa reglementată OPCOM, începând de la jumătatea lunii iunie, a anunţat ministrul Transporturilor, Dan Şova, care a precizat că intrarea administratorului reţelei feroviare "în această logică firească" va genera cheltuieli cu electricitatea mai mici cu 10-15%. "Am semnat pe 25 aprilie convenţia de stingere a datoriilor între CFR şi Electrica Furnizare. CFR Infrastructură are obligaţia de a plăti toate datoriile către Electrica Furnizare până la data de 15 mai", a declarat Şova, într-o conferinţă de presă. El a adăugat că un alt efect pozitiv al acestei convenţii, pe lângă stingerea datoriei, este acela că administratorul reţelei feroviare va intra într-o "logică firească", a achiziţionării de electricitate de pe piaţa reglementată OPCOM, ceea ce va duce la o scădere a cheltuielilor cu energia pentru 2014 între 10-15%. Suma bugetată de CFR în acest an pentru achiziţia de electricitate este de 450 milioane de lei. Electrica a semnat, vineri seară, o convenţie cu CFR pentru stingerea datoriei companiei naţionale de căi ferate către furnizorul de electricitate, acesta urmând să primească până la 15 mai o sumă de 228 milioane lei, a declarat ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu.