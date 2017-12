"Chasseur Accompli", la final

Exerciţiul militar aerian “Chasseur Accompli”, care a avut loc pe aerodromul de la Mihail Kogălniceanu s-a încheiat ieri, după ce, timp de o săptămînă piloţii români şi cei francezi s-au antrenat în comun. Aplicaţia nu a constituit o premieră pentru cei implicaţi, deoarece tradiţia acestor exerciţii româno-franceze este veche, primele misiuni avînd loc în 1998, cînd România a participat cu şase avioane MiG –29 Fulcram, iar Forţele Aeriene Franceze cu Mirage F1CT. Exerciţiul “Chasseur Accompli” a avut loc anul trecut tot la Mihail Kogălniceanu şi pentru că a fost o reuşită, organizatorii au decis să păstreze numele şi participanţii. Anul acesta, pe aerodromul constănţean au aterizat şase aeronave Mirage 2000D, şase avioane Mirage 2000 N, sosite în premieră în România şi şase aparate de zbor Mirage F1CT. Românii au participat la aplicaţie cu şase MiG 21 LanceR aer-sol şi şase MiG 21 LanceR aer-aer. “Anul acesta piloţii români nu au făcut schimb cu cei francezi la pilotarea avioanelor, deoarece scopul misiunilor era să devenim cît mai buni piloţi ai propriilor aparate de zbor, nu să facem schimb de comandă. Din acest motiv, avioanele noastre nici nu au avut comandă dublă. Ne-am antrenat ca două forţe NATO şi am învăţat unii de la alţii ”, a declarat comandantul Bazei Aeriene 86, cmdr. Dan Buciuman. Deşi nu au putut pilota avioanale franceze, piloţii români consideră că aceste aparate de zbor sînt foarte bune şi că diferă de cele ale noastre din aproape toate punctele de vedere. “Mirage-urile sînt altfel gîndite. Un pilot se poate concentra mai bine la misiunea pe care o are de îndeplinit, deoarece manevrele sînt executate de avion”, a completat cmdr. Dan Buciuman. Piloţii francezi s-au arătat încîntaţi de dotările aerodromului, pe care îl consideră similar cu cele din Franţa. “MiG-urile sînt aparate de zbor bune, care au fost modernizate, astfel încît pot îndeplini toate misiunile pe care le facem şi noi. În cadrul exerciţiului am executat trageri cu bombe reale în poligonul de la Mălina şi am zburat în mai multe < valur i>, adică fiecare grup de aeronave a zburat cîte trei sau patru ore ”, a declarat directorul exerciţiului “Chasseur Accompli”, lt.col. Marc Le Bouil. Chiar dacă se află în toiul pregătirilor pentru Summitul Francofon care va avea loc în Bucureşti, ambasadorul Franţei la Bucureşti, Herve Bolot, a venit să asiste la apliacţia aeriană mixtă româno-franceză. “Legătura dintre francezi şi români este veche şi de tradiţie. Am înţeles de la piloţi că s-au simţit bine aici şi au avut un mare noroc, deoarece vremea a fost favorabilă tuturor misiunilor”, a declarat ambasadorul Franţei la Bucureşti, Herve Bolot. De asemenea, misiunile piloţilor au fost atent observate de şeful Statului Major al Forţelor Aeriene (SMFA), gen. Gheroghe Catrina. “Piloţii s-au descurcat excelent. Diferenţele dintre avionale noastre şi ale lor sînt destul de mari, dar şi Mirage-urile au probleme. De exemplu, li s-au defectat patru avioane. Deşi nu ştim care va fi noul avion de vînătoare pe care îl vom avea, ştim că acesta este un proces îndelungat, probabil că peste patru ani vom finaliza toate detaliile. Noi avem MiG-urile, care au fost modernizate şi pe care le vom folosi pînă în 2011, după care vom renunţa definitiv la ele”, a declarat gen. Gheorghe Catrina. Deşi a fost unul dintre cei propuşi pentru a conduce întreaga Armată, gen. Catrina a pierdut bătălia în faţa viceamiralului Gheorghe Marin. Şeful SMFA nu a vrut să comenteze însă în nici un fel decizia preşedintelui şi a declarat că, indiferent cine se află la conducerea Armatei, militarii trebuie să îşi facă datoria.