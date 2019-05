Chef Cătălin Scărlătescu vă invită la Festivalul Scoicilor 2019

Ediția a patra a Festivalului Scoicilor 2019, eveniment organizat de Chef Cătălin Scărlătescu, va avea loc între 16 și 19 mai, în Piața Ovidiu, din Constanța, potrivit unui comunicat remis de Antena 1. Scărlătescu, juratul emisiunii "Chefi la cuțite", promite că toți cei care vor veni la festival vor avea parte de nenumărate surprize - „Festivalul Scoicilor este festivalul meu de suflet, pentru că eu la mare am crescut. E deja al patrulea an în care îl organizăm la Constanța și al șaselea an de când există, pentru că doi ani l-am organizat în Balotești. Anul trecut am avut o surpriză fantastică, am întâlnit nenumărați oameni care au venit din cele mai îndepărtate colțuri ale țării ca să mănânce la festival. Mie nu îmi vine să cred câteodată că în patru ani, de când organizez evenimentul în Piața Ovidiu, el a luat o asemenea amploare. În tot acest timp am descoperit că mâncarea bună este cea care aduce oamenii împreună, indiferent de vârstă, preocupări, indiferent de zonă“. Ce îi așteaptă pe vizitatori? Tocănițe de midii, scoici sotate cu vin alb sau sos de roșii picant, cu pătrunjel şi usturoi, supe, midii pane, marinate sau tempura și alte delicatese de specialitate.