Chivu este incert pentru meciul de la Torino

Fundaşul român Cristian Chivu este incert pentru partida pe care AS Roma o va disputa astăzi în deplasare, cu AC Torino, în etapa a 17-a din Serie A. Chivu, care nu a participat la antrenamentul de luni seară, are probleme la glezna stîngă în urma unei lovituri primite în partida Roma – Palermo 4-0, din etapa trecută. Chivu a fost înlocuit de Rosi în min.88 al meciului respectiv. Deşi are glezna umflată, internaţionalul român va fi inclus în lotul pentru meciul cu Torino şi ar putea fi introdus pe teren, deoarece antrenorul Luciano Spalletti are mari probleme de efectiv. Astfel, Roma nu îi va putea folosi pe Ferrari, Aquilani, Faty, Vucinici, Martinez şi Perrotta, toţi accidentaţi, şi pe fundaşul Panucci, suspendat.