Actorii Chris Evans și Jenny Slate s-au despărțit după o relație de nouă luni, au indicat surse apropiate celor doi pentru E! News, scrie joi UPI.com.

Despărțirea a fost amiabilă, potrivit acelorași surse, citate de E! News.

Actorul de 35 de ani și actrița de 34 de ani au început noul an ca un cuplu, însă duminică, la finala Super Bowl actorul a fost însoțit doar un prieten, actorul Jeremy Renner, alături de care joacă în seria "Avengers".

Potrivit unei surse apropiate celor doi foști iubiți citate de Us Weekly, despărțirea ar fi avut loc în aceste ultime săptămâni.

''A fost o despărțire amicală luată în comun pe fondul agendelor diferite a celor doi, ei rămânând prieteni apropiați'', potrivit sursei citate de Us Weekly.

Evans și Slate s-au cunoscut în octombrie 2015 pe platourile de filmare de la ''Gifted'', iar în iunie 2016 au apărut împreună în public la premiera de la New York a peliculei ''The Secret Life of Pets''.

Jenny Slate a fost căsătorită patru ani de zile cu Dean Fleischer-Camp. Ea va putea fi văzută alături de Edie Falco în ''Landline'', în timp ce Evans va juca alături de Scarlett Johansson în ''Avengers: Infinity War''.