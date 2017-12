Christian Gigi Chiru: „Eu îmi iubesc oraşul şi vreau să fac ceva pentru constănţeni“

Candidatul ARD Constanţa pentru Colegiul 4 Senat, Christian Gigi Chiru, se luptă pentru un loc în Parlament cu doi dintre foştii săi colegi de partid, Mircea Banias şi Maria Stavrositu, care de nevoie s-au paraşutat în alte partide politice. Christian Gigi Chiru consideră că situaţia îl avantajează, el nefiind politicianul traseist care nu e interesat decât de ciolanul parlamentarului şi care apare în faţa alegătorilor pe străzile Constanţei doar în campanie electorală.

„Eu îmi iubesc oraşul şi vreau să îl ajut. Nu am făcut niciodată afaceri cu statul, afacerile mele sunt cu privaţi, nu mă tem de nimic. În ultimii ani am trecut prin destule campanii electorale, încât pot spune că am acumulat suficientă experienţă şi nu mă tem de nicio bătălie electorală. M-am maturizat ca politician, orice experienţă este benefică, iar faptul că am fost consecvent, că nu am renunţat să mă lupt pentru binele cetăţenilor Constanţei, înseamnă că sunt pe drumul cel bun“, a declarat Christian Gigi Chiru. Colegiul 4 Senat, cel pentru care se luptă candidatul ARD Constanţa, este singurul totalmente urban. Fiind un Colegiu cu miză, lupta este cu atât mai aprinsă. Cheia succesului, din punctul de vedere al lui Chiru, o reprezintă lista de proiecte realizabile pe care el a prezentat-o electoratului şi nu promisiuni deşarte pe care contracandidaţii lui le fac din 4 în 4 ani! „Este un Colegiu cu miză pentru că electoratul e format în majoritate din cetăţeni informaţi şi implicaţi în viaţa oraşului. Eu le ofer constănţenilor alternativa de a vota un candidat care nu a mai fost în Parlamentul României şi care vine cu proiecte concrete care vizează interesul oraşului Constanţa. Am încredere în experienţa şi înţelepciunea electoratului din Colegiul 4, care vede în mine un altfel de candidat, un nou parlamentar de care au acum nevoie constănţenii şi care poate face cu uşurinţă diferenţa dintre proiectele mele şi cele ale contracandidaţilor mei. Vreau să fiu reprezentantul constănţenilor care se luptă pentru ei în Parlamentul României şi care nu e doar sluga celor de la Bucureşti. Dau un exemplu: dacă eu eram parlamentar sau ministru al Mediului, Constanţa avea până acum şosea de coastă, aşa cum există în multe alte ţări“, a mai precizat Christian Gigi Chiru.

Publicitate electorală