Pe 25 iunie se împlinesc cinci ani de la moartea lui Michael Jackson. Starul avea 50 de ani și a decedat în urma unei grave intoxicații cu un anestezic folosit de acesta pentru insomniile de care suferea. Medicul său Conrad Murray îl ajuta să procure medicamentul care i-a adus sfârșitul. Se întâmpla în 2009, într-o perioadă în care artistul, aflat la Los Angeles, lucra intens pentru un ultim turneu din carieră, "This Is It Tour", programat pentru luna iulie 2009, la sala O2 Arena din Londra. Confruntat cu spectrul falimentului, starul american își punea mari speranțe în acest proiect. Situația sa financiară s-a redresat spectaculos însă, după moartea sa averea starului american, înregistrând o puternică revigorare, graţie unor afaceri prospere. În perioada de succes a carierei sale, Michael Jackson obţinea venituri de aproape 100 milioane de dolari pe an datorită unor albume precum "Thriller", lansat în 1982, un succes încă neegalat. La mijlocul anul 2000, problemele generate de acuzațiile de pedofilie își produceau efectele, astfel că Michael Jackson a ajuns să se împrumute pentru a-și putea achita datoriile, fiind luată în discuție chiar vânzarea fermei sale, "Neverland". Pe fondul acestor fondul acestor probleme din ultimii săi ani de viață, starul a decis să revină cu un ultim turneu în 2009. Nu s-a mai întâmplat, însă executorii săi testamentari s-au gândit să lanseze înregistrări de la ultimele repetiții ale vedetei. Astfel, lungmetrajul "This is It" avea să aducă un profit de peste 200 de milioane de dolari, semn că brandul Michael Jackson avea să meargă foarte bine. Primul album postum al megastarului, "Michael", a fost lansat în 2010.