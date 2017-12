Cinci candidaturi pentru postul de președinte al Federației Române de Box

Vasile Cîtea, Mihai Craiu, Mihai Lauruc, Marian Simion și Adrian Diaconu sunt cei cinci candidați înscriși în lupta pentru postul de președinte al Federației Române de Box, deținut de Leonard Doroftei până la data de 13 noiembrie, au confirmat surse din cadrul FR Box.

Adunarea Generală extraordinară de alegeri este programată pentru data de 14 ianuarie 2016, ora 11,00, la Hotel ''Sport'' din cadrul Complexului Sportiv Național ''Lia Manoliu''.

Vasile Cîtea a fost vicepreședintele Federației Române de Box, Mihai Craiu a fost președinte de onoare al federației, iar Mihai Lauruc a fost antrenorul lui Lucian Bute la amatori, în perioada 1999-2003. Marian Simion a câștigat medalia de bronz la JO de la Atlanta 1996 și ceea de argint la JO de la Sydney 2000, fiind campion mondial la semimijlocie în 1999. El a activat și ca antrenor al lotului național de box. Adrian Diaconu, vicecampion mondial de amatori la categoria mijlocie, a fost campion mondial WBC la categoria semi-grea.

Leonard Doroftei a demisionat, la 13 noiembrie, după trei ani de la instalarea în funcție.

Fostul campion mondial WBA și-a explicat decizia prin faptul că nu mai dorește "ceartă și polemici", precizând că FR de Box are nevoie de liniște pentru a depăși problemele cu care se confruntă în ultimul timp. "Am petrecut la conducerea Federației Române de Box trei ani lungi, cu bune și rele. Au fost destule greutăți, dar am trăit și multe momente plăcute, când sportivii noștri au revenit la marile competiții internaționale, ba mai mult, s-au întors de acolo cu rezultate deosebite. A venit momentul să pun punct, din punctul meu de vedere. Demisionez. Nu mai doresc ceartă și polemici. Federația Română de Box are nevoie și de liniște, sau mai ales de asta, pentru a depăși mai ușor problemele cu care se confruntă acum", a afirmat Doroftei în comunicat.

El a menționat că nu exclude ca în viitor să revină la conducerea boxului românesc.

În ultima perioadă, fostul campion mondial și european la amatori a fost criticat de mai mulți reprezentanți ai boxului românesc, printre aceștia numărându-se și Adrian Lăcătuș, antrenorul lotului național feminin, care a afirmat că ''Doroftei a fost un bun sportiv, dar președinte niciodată''.

De asemenea, Robert Băeatu, antrenor de box la Olimpia București, fost secretar general la FR Box, anunța la 22 octombrie că au fost strânse 64 de semnături pentru demiterea lui Doroftei.

Leonard Doroftei (45 ani), fost campion mondial și european la amatori, dar și campion mondial la profesioniști (categoria ușoară, WBA), a fost ales președinte ale Federației Române de Box în noiembrie 2012.