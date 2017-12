Cinci tone de gunoaie adunate de pe plaja din Năvodari

Militarii americani cantonați în baza de la „Mihail Kogălniceanu“ au curățat, sâmbătă, plaja din Năvodari, în cardul unei campanii care se derulează la nivel mondial de Ziua Internaţională de Curăţare a Plajelor. Acțiunea de igienizare a fost organizată de reprezentanții Ambasadei SUA de la București împreună cu membrii „Let’s Do It România”. „Mă bucur să fiu astăzi (sâmbătă - n.r.) la Constanța, unde vom aduna gunoaiele de pe plajă. Este important să înțelegem că gunoaiele, lucruri foarte simple la care probabil nu ne gândim când le aruncăm, au un impact economic imens la nivel mondial. Mai mult, gunoiul pe care îl vedem pe plajă sau pe apă are un impact negativ și asupra sănătății noastre. Noi, însă, putem face ceva în această privință. Deci, împreună cu 100 de militari americani de la „Mihail Kogălniceanu“, membri ai „Let’s Do It România” și angajați de la Ambasadă, vom face astăzi curat pe această plajă. Încurajez asemenea proiecte și îmi doresc și ca tot mai mulți români să se alăture unor astfel de misiuni. Este o acțiune ce are loc la nivel mondial, anul trecut fiind colectate aproape șase milioane de kilograme de deșeuri“, a declarat însărcinatul cu afaceri ad-interim al Ambasadei SUA în România, Dean Thompson.

MARATON Şi aşa s-a întâmplat. În cele patru ore, cei peste 130 de voluntari au adunat de pe o porțiune de aproape trei kilometri de plajă cinci tone de deșeuri. Reprezentanții „Let’s Do It România” spun că, în total, voluntarii au umplut cu gunoaie peste 300 de saci. „Sunt bucuros că pot să dau o mână de ajutor la curățarea acestei plaje. Am auzit că acest loc atrage foarte mulți turiști în perioada sezonului estival. Ar fi păcat ca anul viitor turiștii să fie întâmpinați de gunoaie“, a declarat Daniel, din cadrul US Navy. Ziua Internaţională de Curăţare a Plajelor, celebrată anual în data de 20 septembrie, este un avertisment cu privire la gunoaiele aruncate în mări şi oceane. Acestea afectează sănătatea oamenilor, a florei şi faunei, precum şi resursele care depind de sănătatea apelor.