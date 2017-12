Cine are de pierdut în scandalul dintre medici şi CNAS?

În urma scandalului în care unii medici din policlinici susţin că, pentru luna iulie, nu li se mai decontează două consultaţii pentru asiguraţii cu boli cronice, aşa cum s-a procedat până acum, ci numai una, vine şi reacţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Reprezentanţii instituţiei spun că nu s-a modificat legislaţia în acest sens.

TOATĂ LUMEA ARE DE SUFERIT "Conform modificărilor efectuate în sistemul informaţional unic integrat (SIUI), medicilor de policlinici nu li se mai decontează pentru luna iulie 2014 două consultaţii pe lună pentru asiguraţii cu boli cronice (aşa cum s-a procedat pînă acum), ci numai una. Evident, în primă instanţă vor suferi medicii, care vor avea un venit diminuat cu circa 30%. Căci atât reprezintă cunatumul consultaţiilor respective. Luna următoare, vor avea de suferit pacienţii, căci medicii, care până acum erau plătiţi pentru că au efectuat o a doua consultaţie, nu o vor mai efectua", se arată în comunicatul Camerei Medicilor din Bucureşti (afiliată la Camera Federativă a Medicilor) şi Sindicatului Medicilor din Bucureşti şi judeţul Ilfov. În aceste condiţii, pacienţii nu ar avea alte opţiuni să beneficieze gratuit de această consultaţie. „Ce vor face pacienţii? Vor asalta spitalele, deja depăşite ca număr de internări? Se vor duce la camerele de gardă? Vor asalta cabinetele medicilor de familie (care nici ei nu au posibilitatea de a efectua mai mult de 20 de consultaţii pe zi)? Sau se vor întoarce la consultaţia a doua, contra cost?”, se mai spune în comunicat.

IMPORTANŢA CELEI DE-A DOUA CONSULTAŢII "Este evident că, atunci când te duci la medic, o faci pentru a fi diagnosticat, tratat, evaluat. Prima consultaţie reprezintă de obicei analiza strict clinică (anamneză, consult clinic). În urma ei, medicul recomandă fie mijloace pentru diagnostic biologic-biochimic, pentru diagnostic propriu-zis, dar şi, în cazul unei boli cunoscute, pentru etapizare, stratificare, gradualizare, fie mijloace de terapie, care pot fi noi sau vechi cu doze modificate. De cele mai multe ori, se apelează la laborator sau la teste dinamice (de exemplu EKG, ecografii etc). Este evident pentru oricine că medicul trebuie să revadă pacientul după ce i-a recomandat efectuarea probelor cerute. Este evident că medicul trebuie să evalueze dacă modificarea dozelor a fost eficace, dacă noile medicamente sau proceduri au fost corect folosite etc. Este evident pentru oricine că pacientul cu o boală cronică are dreptul la consultaţia ulterioară unor astfel de investigaţii (la fel cum pacientul are dreptul şi la o a doua opinie - vezi legea drepturilor pacientului)", spun sursele citate.

REPLICA CNAS În replică, reprezentanţii CNAS critică protestul medicilor, la o lună de la intrarea în vigoare a contractului-cadru, pus în dezbatere publică mai multe luni. "Facem precizarea că şi vechile norme de aplicare ale contractului-cadru prevedeau o consultaţie pe lună sau pe trimestru în cazul pacienţilor cu afecţiuni cronice, în funcţie de decizia medicului specialist. De asemenea, atât vechile norme, cât şi noile norme de aplicare ale contractului-cadru prevăd că asiguraţilor cu diagnostic deja confirmat, la externarea din spital, li se mai pot acorda maximum două consultaţii în ambulatoriu în cadrul aceleiaşi luni în care au fost internaţi în spital. În cazul în care afecţiunea se acutizează, pacientul se poate prezenta la medicul din ambulatoriul de specialitate, la recomandarea medicului de familie, chiar dacă a beneficiat de o consultaţie în acea lună ca pacient cronic cu schema terapeutică bine stabilită. Consultaţia lunară sau trimestrială se acordă bolnavilor cu diagnosticul unei boli cronice deja stabilit. De altfel, în toate ţările din lume există reglementări legate de numărul de consultaţii şi prescrieri de tratamente", arată un comunicat al CNAS.