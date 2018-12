Cine sunt și cu ce se ocupă unicornii din România

2018 a fost un an extren de important pentru scena startup-urilor cu fondatori români. A apărut primul „unicorn“ cu origini autohtone, UiPath, urmat imediat de un al doilea, Branch; antreprenorii români au reușit să strângă finanțări de sute de milioane de dolari, potrivit unei retrospective realizate de startupcafe.ro. Pe locul întâi stă relaxat UiPath (software pentru Robotic Process Automation), fondat de Daniel Dines, cu 400 milioane dolari obținuți anul acesta de la investitori; evaluată, la începutul anului, la un miliard de dolari (prag peste care un startup primește statut de unicorn), firma și-a triplat valoarea de piață în 12 luni. În martie, UiPath a primit bani de la Capital G, fondul de investiții al gigantului mondial Google. Ce urmează? Listare la bursă în maximum doi ani, mai mulți angajați, un nou sediu în București. Un alt startup de succes, Branch, care ajută diverse branduri să lege site-urile web de aplicațiile mobile, a intrat anul acesta în clubul select al unicornilor „made in Romania“. Branch a autorizat vânzarea unor acțiuni în valoare de 129 milioane dolari, obținând astfel o evaluare de un miliard dolari. Branch Metrics folosește o tehnologie de tip „deep linking“, care permite crearea unor legături (sau branches) transmisibile prin intermediul aplicațiilor mobile; cei care accesează aceste link-uri pot ajunge la informație fără a fi nevoiți să își instaleze aplicații specifice. Platforma acceptă 40.000 de aplicații, cu aproximativ trei miliarde de utilizatori lunari; pe listă apar nume extrem de cunoscute, precum Airbnb, Amazon, Bing, Pinterest, Reddit, Slack și Tinder. Alte firme autohtone (sau cu origini în România) care au atras de la un milionde dolari în sus, în 2018, sunt hackajob (platformă de recrutare cu inteligență artificială - 6,7 milioane dolari), StatusToday (analiză AI a comportamentului angajaților la locul de muncă - 3,91 milioane dolari), Proportunity (analize și estimări în real estate-ul londonez - 2,5 milioane lire sterline, plus un credit de cinci milioane lire sterline) și Instant Factoring (micro-factoring online pentru IMM - 1,5 milioane euro).