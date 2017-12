CJC a premiat elevii care au exprimat în culori Unirea Principatelor Române

Atmosferă de sărbătoare pentru elevii din judeţul Constanţa care au fost premiaţi de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) în cadrul concursului de desen organizat cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române. Iniţiat de conducerea CJC, concursul s-a aflat în acest an la cea de-a doua ediţie. Premianţii din judeţ au fost recompensaţi, sîmbătă, la Muzeul de Artă din Constanţa, unde au fost expuse şi cele mai bune 100 de lucrări. La acordarea premiilor pentru cei mai talentaţi elevi au participat, alături de preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, directorul Muzeului de Artă, Doina Păuleanu, senatorul Nicolae Moga, Liviu-Tit Brăiloiu, desemnat de PSD pentru preluarea postului de prefect, vicepreşedintele CJC, Cristinel Dragomir, şi senatorul Alexandru Mazăre. Cu ocazia înmînării premiilor, Nicuşor Constantinescu a declarat că acest concurs este unic în România, menit să marcheze sărbătorirea celor 150 de ani de la Unirea Principatelor Române. „Sînt mulţumit şi fericit că această a doua ediţie a concursului de desen şi-a atins din nou scopul, în sensul că au fost realizate 10.700 de lucrări, din care s-au selectat pentru premiere aproximativ 500. Acest concurs este o modalitate prin care copiii noştri îşi pot exprima imaginaţia, percepţia culorii şi a fenomenului istoric petrecut, prin pictură. Cine nu îşi cunoaşte istoria nu are voie să spere la un viitor mai bun. Degeaba facem simpozioane şi întîlniri de tot felul dacă o mare parte din copiii noştri nu au cum să promoveze liceul sau să meargă la o facultate. De aceea, acest concurs de pictură face parte din strategia pe care mi-am propus-o, împreună cu toţi primarii şi dascălii din judeţ, pentru a ridica procentul de promovare”, a afirmat Nicuşor Constantinescu. El a adăugat că, în opinia lui, toţi elevii participanţi la concurs merită recunoştinţă. „Îi rog pe copii să continue să deseneze, pentru că este important să ne descoperim talentele. Promit să investim în continuare în inteligenţa copiilor noştri”, a mai spus Constantinescu.

Preşedintele CJC a declarat că la concurs au participat elevii din 105 unităţi şcolare, iar CJC a acordat pentru fiecare şcoală cîte patru premii (locurile I, II, III şi menţiune), după care s-a mai efectuat o selecţie pentru desemnarea cîştigătorilor la nivelul judeţului, oferindu-se alte patru premii suplimentare - locurile I, II şi III, precum şi marele premiu. Acesta din urmă a revenit Alexandrei Dima, elevă în clasa a VIII-a la Şcoala cu clasele V-VIII din Ciocîrlia. Marele premiu a fost înmînat de preşedintele CJC şi a constat în suma de 1.500 lei şi un sistem de calcul performant. Alexandra Dima a spus că în lucrarea sa a încercat să expună un aspect din momentul Unirii, arătînd, totodată, bucuria oamenilor. În momentul primirii premiului, eleva a mulţumit conducerii CJC pentru şansa pe care o oferă tinerilor ca să-şi dezvolte aptitudinile. Autorii lucrărilor care s-au clasat în topul clasamentului au primit cîte un calculator şi, în cazul locurilor I şi II, şi cîte o sumă de bani (1.000 şi respectiv 500 lei). Premiul trei a fost oferit elevului George Dodaru - clasa a VI-a la Şcoala de Arte şi Meserii din comuna Ciobanu, premiul doi, elevei Cristina Tacu - clasa a VII-a la Şcoala I-VIII din localitatea Moşneni, comuna 23 August, iar premiul întîi, Corinei Bănuţ, elevă în clasa a VI-a la Şcoala de Arte şi Meserii din comuna Chirnogeni.

Prezent la premierea elevilor, senatorul Alexandru Mazăre a declarat că este un eveniment care se înscrie deja în tradiţie. „Eu am participat cu plăcere şi la primul concurs de desen şi am fost surprins de calitatea lucrărilor, de fantezia şi imaginaţia dovedită de copiii noştri. Întotdeauna am spus că, dincolo de programele pe care le-am iniţiat cu tentă socială, nu trebuie să uităm de elitele pe care le avem în România, să încurajăm şi să găsim modalităţi concrete de stimulare a elitelor în învăţămînt”, a spus Alexandru Mazăre. La rîndul său, senatorul Nicolae Moga a declarat că tema de desen, Unirea Principatelor Române, este foarte importantă pentru copiii din judeţul Constanţa, concursul fiind, în opinia senatorului, menit să stimuleze creativitatea elevilor.