CJC ajută un tînăr cu handicap din Mangalia să îşi renoveze casa

Preşedintele PSD Mangalia, consilierul judeţean Claudiu Tusac, a reuşit, în şedinţa de ieri Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), să promoveze două hotărîri privind acordarea sprijinului financiar al CJC pentru echipele de fotbal şi de rugby din Mangalia, alături de o a treia iniţiativă a sa, care a primit votul unanim al consilierilor judeţeni. Cea de-a treia hotărîre de consiliu iniţiată de Tusac rezolvă un caz social din Mangalia. “De mai bine de un an, un tînăr cu handicap locomotor a cerut ajutorul Primăriei Mangalia, fără însă a primi un răspuns. Este un tînăr deosebit, care a venit la mine pentru că sînt singura lui soluţie. Am mers la el acasă şi m-am îngrozit de condiţiile în care locuieşte, fapt pentru care am decis, împreună cu echipa de consilieri judeţeni PSD, să îl ajutăm”, a spus Tusac. La iniţiativa lui Tusac, Liviu Valentin Solomon a primit din partea CJC 7.000 de lei, pe care îi va folosi pentru repararea locuinţei.