“Clanul Băsescu manifestă nervozitate şi agresivitate”

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, se pregăteşte pentru prezidenţialele din toamnă, deşi încă nu a fost nominalizat de congresul partidului, atacîndu-şi contracandidaţii. El a declarat, sîmbătă, la Conferinţa Naţională a tinerilor liberali, că Traian Băsescu şi Emil Boc au promovat tineri legaţi de nepotism, de clientelism, de nepăsare şi incompetenţă şi i-a îndemnat pe tinerii din PNL să fie disciplinaţi, nu servili: “România politică de astăzi e o conjuraţie a nepăsării, a mediocrităţii şi, în mare măsură, a incompetenţei. E un sistem de complicităţi în jurul acestor caracteristici şi comportamente pe care noi trebuie să-l denunţăm şi să-l spargem”. Ieri, liderul PNL a criticat reacţia şefului statului şi a familiei acestuia la dezbaterile din mass-media privind averea unor membri ai familiei: “În orice ţară civilizată, Administraţia prezidenţială ar fi dat răspunsuri clare, precise, prompte, nu la acuzaţii, ci la puneri în discuţie a unor asemenea situaţii. Ne-ar fi spus foarte clar cum d-na Ioana Băsescu a dobîndit sumele pentru a cumpăra o proprietate destul de scumpă pe teritoriul “imperiului” d-lui Popoviciu, ne-ar fi dat răsunsuri foarte clare şi prompte în legătură cu legalitatea asocierilor pe care le-a făcut, în altă parte a ţării, Mircea Băsescu (fratele preşedintelui-nr)”. El a susţinut că, în loc de aceste clarificări, societatea românească are parte “de forme de nervozitate, de agresivitate şi chiar de ameninţare din partea a ceea ce se poate numi “clanul Băsescu”“: “Mă tem că azi putem vorbi de clanul Băsescu. Avem priveliştea jalinică a unui partid PD-L patronat şi condus în realitate de Traian Băsescu, care a adus, pentru prima dată, la vedere în structura de vîrf, în structura guvernamentală, interlopi, care nu au fost încă săltaţi, aşa cum au fost Becali şi Popoviciu, şi mă refer în primul rînd la Costel Iancu. Avem, de asemenea, o perfectă solidarizare a domnului preşedinte Băsescu personal, a rudelor domniei sale, a susţinătorilor săi politici, în jurul încercării de a îngrădi accesul presei la investigarea acestor lucruri şi în jurul încercării de a contesta dreptul presei de a face asta, a încercării de a intimida presa să facă asta”. El a criticat şi faptul că în aceast caz s-a ajuns chiar la ameninţări, menţionînd că, în momentul în care Mircea Băsescu vorbeşte “de locul de veci al d-lui Ciuvică”, “asta nu e o glumă, o anecdotă, o butadă, este o ameninţare şi este inacceptabil ca într-o ţară membră a UE fratele preşedintelui să ameninţe un jurnalist sau un om din societatea civilă care se ocupă de astfel de investigaţii”. În acest context, Antonescu a făcut referire şi la profeţiile lui Măgureanu, privind arestările spectaculoase, care încep să se adeverească, dar şi la zvonul lansat de Marian Vanghelie că urmează “arestarea unor jurnalişti”: “Cred că nu mai e de glumă şi, dacă acest lucru se va întîmpla, avem de-a face cu o situaţie care excede politica internă şi care, din partea PNL, va avea o reacţie maximă în plan intern şi internaţional. (...) Nu am informaţii în ce priveşte profeţiile lui Vanghelie, dar o serie de coincidenţe ne fac să fim mai atenţi”. Mai mult, el a precizat că arestarea lui Gigi Becali a intervenit “într-un moment în care se aduceau în centrul opinie publice relaţiile şi afacerile unui membru al familiei prezidenţiale”. Pe de altă parte, Antonescu a evocat şi episodul “Băi caraghiosule!”, formulă adresată de şeful statului unui jurnalist, care l-a invitat să dea explicaţii în cazul achiziţionării de către fiica sa cea mare a unui apartament în valoare de aproape 800.000 de euro, comentînd că formula preşedintelui “nu e de acceptat, dar nu surprinde”. Liderul PNL a mai afirmat că Traian Băsescu nu a cîştigat, “prin intermediul instituţiilor pe care le-a controlat, DNA, Parchet şi Ministerul Justiţiei”, niciun centimetru în lupta anticorupţie, susţinînd că era şi greu să facă asta, avînd în vedere cazurile legate de domnia sa, precum Casa Mihăileanu, care arată că acesta “se prevalează de mecanismele obscure ale corupţiei”.