Clasa politică, evaluată de populaţie

Potrivit unui sondaj de opinie, 70% dintre cetăţenii României cred că ţara merge într-o direcţie greşită, însă nivelul suportului pentru guvernarea USL se menţine la cote înalte. În plus, 13% dintre respondenţi sunt interesaţi de politică, 53% sunt complet neinteresaţi, iar 30% sunt totuşi atenţi la ştirile politice. Pe de altă parte, Biserica se bucură de încrederea a 62% dintre respondenţi, iar armata a 53%, pe când primăriile locale au obţinut un scor de 41%. La mijlocul clasamentului acestui capitol sunt Preşedinţia, cu 11%, Guvernul, cu 13%, şi Parlamentul, cu 11%. Justiţia adună un procent crescut, de 23%. La capitolul încredere în personalităţi politice, Mugur Isărescu conduce cu 27%, urmat de Victor Ponta, 23%, Klaus Johannis, 19%, şi Sorin Oprescu 18%, în timp ce Traian Băsescu are 16%, iar Crin Antonescu 15%. Celelalte personalităţi evoluează în cadrul unor marje mici. La intenţii de vot în general, USL ar lua 54%, PDL 20%, UDMR 6%, PP-DD 4%, Forţa Civică 4%, PRM 3% şi PMP 3%. La alegerile pentru Parlamentul European, intenţiile de vot se prezintă în felul următor: PSD 39%, PDL 19%, PNL 18%, UDMR 6%, Forţa Civică 4%, PP-DD 4%, PMP 3% şi PRM 3%. Sondajul a fost efectuat de CSOP pe un eşantion de 1.031 de persoane, în perioada 13 - 20 decembrie, şi are o marjă de eroare de 3%, cu o probabilitate de 0,95%.