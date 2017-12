Clasa zero, catastrofă în aşteptare

Modul deficitar în care fostul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu, a pus în aplicare prevederile Legii Educaţiei iniţiate chiar de el, va bulversa unităţile de învăţământ gimnazial din România, odată cu începerea, în toamnă, a noului an şcolar. Motivul e simplu: introducerea clasei pregătitoare fără realizarea unui studiu de impact! „Pentru aplicarea acestei măsuri trebuia întocmit un studiu de impact şi costurile aferente care, însă, nu există. Pe 18 mai, când am venit la guvernare, la Ministerul Educaţiei nu se ştia nimic despre paşii care trebuie urmaţi”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Stelian Fedorca, prezent, ieri, la Constanţa. El a precizat că, în mai, nu existau nici măcar cadre didactice pregătite să predea la nou înfiinţata clasă, „existau numai nişte proiecte teoretice”. „Acum suntem la zi, reuşind să asigurăm pregătirea a aproape 8.000 de cadre didactice. Începutul anului şcolar va aduce, însă, o situaţie dramatică în ceea ce priveşte clasele pregătitoare, în multe unităţi neexistând spaţiul pentru acestea. În aceste condiţii, cel mai probabil se va învăţa în trei schimburi”, a spus Fedorca. Mai grav a fost faptul că, deşi sălile de clasă trebuiau să îndeplinească anumite condiţii (mobilier special, pardoseală specială etc.), fosta guvernare nu alocase niciun leu pentru aceste achiziţii. La nivelul judeţului nostru, potrivit inspectorului şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. dr. Răducu Popescu, sunt unităţi de învăţământ în care nu există amenajate grupuri sanitare speciale pentru cei mici. „Încercăm să îndreptăm stângăciile, ca să nu spun reaua-voinţă a celor care s-au aflat înainte la guvernare. Ne bucură faptul că ecourile problemelor cu care ne confruntăm au ajuns la Bucureşti şi că se încearcă soluţionarea acestora” a spus prof. dr. Popescu. El a precizat că, în ultimii ani, unităţile constănţene au fost subfinanţate, în condiţiile în care banii alocaţi de Consiliul Judeţean Constanţa din bugetul local erau colectaţi de Guvernul Boc, care trimitea înapoi sume mult mai mici. Lipsa finanţării a fost remarcată şi de secretarul de stat Fedorca, potrivit căruia, în ultimii ani, sumele alocate de Guvern educaţiei constănţene au fost din ce în ce mai mici. Astfel, din cele 60 de milioane de lei alocate în 2007 pentru investiţii la nivelul unităţilor de învăţământ, s-a ajuns la 47 de milioane de lei în 2008, pentru ca în 2011 şi 2012 sumele să fie de numai 4, respectiv 5 milioane de lei. În aceste condiţii, nu este de mirare că multe şcoli şi licee primesc cu greu autorizaţiile sanitare de funcţionare la început de an şcolar.