Clinici noi şi fertilizări in vitro la Spitalul Clinic de Urgenţă

Ministerul Sănătăţii susţine că în 2007 va fi construit, la Constanţa, un spital regional, însă pînă acum de abia fost stabilit locul unde acesta va fi ridicat. Pînă la înfiinţarea acestei unităţi spitaliceşti s-a decis ca Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa să aibă atribuţiile unui spital regional. Astfel, în unitatea spitalicească vor fi înfiinţate două clinici: Chirurgie Cardiovasculară şi Chirurgie Intervenţională. În aceste clinici vor lucra medici de renume din spital şi specialişti de la Bucureşti. De asemenea, la etajul VII al celei mai mari unităţi sanitare din judeţ vor putea fi efectuate tratamente pentru infertilitate şi fertilizare in vitro. „Va dura o perioadă pînă cînd vom putea efectua acest tip de tratamente. Un laborator de fertilizare in vitro costă în jur de 100.000 de euro. De asemenea, avem nevoie şi de un embriolog, care nu există la Constanţa, iar toţi ceilalţi medici din ţară care au această specializare au fost instruiţi peste hotare. De asemenea, pentru intervenţiile laparoscopice pentru care am primit aprobare din partea Ministerului Sănătăţii avem nevoie de aparatură modernă”, a declarat şeful Clinicii de Obstetrică Ginecologie, dr. Vlad Tica.