Clipe de desfătare estetică

Muzeul de Artă este una dintre cele mai importante instituţii de cultură ale spaţiului tomitan, care îşi etalează cu generozitate comorile estetice celor care găsesc răgazul de a le admira. Chiar dacă pragul său este trecut îndeosebi de cunoscători, nucleul artistic reprezintă o oază de culoare şi poezie, în ritmul trepidant al oraşului de la malul mării. Admirând operele de artă, privitorul va trăi adevărate momente de bucurii estetice, lăsându-se purtat de lumea magică a formelor, culorilor şi a imaginaţiei iscoditoare, în dorinţa de a descoperi tainele unei epoci.

Pe lângă valoroasa expoziţie permanentă care se oferă cu generozitate privirilor avide de frumos, cei care doresc să adauge un plus de culoare vieţii cotidiene au posibilitatea să se delecteze vizitând, în mod gratuit, cele două expoziţii cu caracter temporar, găzduite în luna lui Mărţişor, de Muzeul de Artă: „Nicolae Tonitza în Grupul celor Patru şi epoca sa” şi „Scara cu flori”.

O epocă se dezvăluie Prima oprire are loc la parter, în sălile dedicate amplelor manifestări cu caracter temporar. Cu siguranţă, cel care are bunăvoinţa de a păşi în acest spaţiu va fi sedus de universul plastic surprins în expoziţia „Nicolae Tonitza în Grupul celor Patru şi epoca sa”. Manifestarea se constituie sub forma unui periplu artistic prin istoria artei româneşti, sub acest aspect adresându-se, în principal, publicului tânăr. Expoziţia este unică prin faptul că operele care o compun nu sunt expuse în mod obişnuit ( n. r. din cauza fragilităţii lucrărilor de grafică), însă multe dintre creaţii sunt cunoscute iubitorilor de artă din albumele reprezentative pentru arta românească. Creaţiile pictorilor Nicolae Tonitza, Francisc Şirato şi Ştefan Dimitrescu, cărora li se adaugă sculpturile lui Oscar Han, definesc o epocă şi reflectă viziunea despre artă a „Grupului celor patru”, de la a cărui înfiinţare s-au împlinit 85 de ani.

Descoperindu-l pe Oscar Han, pe faleză Parcurgând expoziţia, vizitatorul neavizat va fi probabil mirat să găsească, în expoziţia de artă modernă, prelucrări foto contemporane. Însă, privind cu atenţie la imaginile surprinse de artistul plastic Alexandra Radu, cel care vizitează expoziţia va face imediat conexiunea între creaţie - grupul statutar Mihai Eminescu - Veronica Micle, amplasat pe faleza Cazino Constanţa - şi creatorul, Oscar Han, înţelegând, în acest fel, utilitatea demersului artistic.

Însă, pe lângă realizările „celor patru”, iubitorii de artă au ocazia de a admira lucrări inedite din patrimoniul Muzeului de Artă, care reflectă efervescenţa artistică a epocii în care Tonitza, Şirato, Dimitrescu şi Oscar Han au creat. Lucrările pictorilor contemporani lui Tonitza, precum Iosif Iser, Theodor Pallady, Gheorghe Petraşcu, Jean Al. Steriadi sau Nutzi Acontz, dezvăluie o lume magică, cu oameni şi locuri misterioase. Un rol deosebit îl ocupă şi creaţiile pictorului dobrogean Lucian Grigorescu, ale cărui lucrări de grafică, în mare peisaje inundate de lumina specială a Dobrogei, se regăsesc reunite într-o singură sală.

Spre... „Scara cu flori” După această incursiune prin care a fost surprinsă o epocă, vizitatorul este învitat să urce „Scara cu flori”, la etajul al III-lea, în sala „Alexandru Ciucurencu”, unde artiştii constănţeni îşi etalează culorile primăverii, slobozite din peneluri. Expoziţia „Scara cu flori” reprezintă modul plasticienilor constănţeni de a întâmpina primăvara şi de a aduce un omagiu patronului spiritual al manifestării, Ştefan Luchian, manifestarea împrumutându-şi numele de la lucrarea omonimă, semnată de „pictorul Anemonelor” şi care se găseşte în colecţia Muzeului Zambaccian. De asemenea, o replică în contemporaneitate a autoportretului maestrului, realizată de Aurelian Broască, întâmpină vizitatorul, urcând „Scara cu flori”.