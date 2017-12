Cms. şef Constantin Dancu, împuternicit la comanda IPJ Constanţa

Cms. şef Constantin Dancu a fost împuternicit, ieri, pentru o perioadă de şase luni, la comanda Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ), prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, Radu Stroe. Numirea în funcţie a fost făcută de chestorul de poliţie Florea Oprea, adjunct al şefului Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), care a venit, ieri, la Constanţa. „Nu mă aşteptam să fiu împuternicit la comanda IPJ Constanţa. Am fost surprins când am fost anunţat. Mi-am dorit acest lucru, bineînţeles, cred că orice poliţist vrea ca într-o zi să ajungă să conducă instituţia în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea. Consider că perioada pe care o am la dispoziţie este suficientă pentru a demonstra ce pot să fac. Vreau ca în următoarea săptămână să fac o analiză a indicatorilor de performanţă ce vizează activitatea IPJ Constanţa şi să mă familiarizez atât cu noua funcţie cât şi cu problemele existente la nivelul instituţiei. Intenţionez să stau de vorbă cu fiecare om în parte, să merg în teritoriu şi să fac o evaluare generală. Mă interesează să discut atât cu lucrătorii noştri, cât şi cu cetăţenii”, a declarat cms. şef Constantin Dancu.

22 DE ANI ÎN POLIŢIE Noul şef al IPJ Constanţa spune că este prea devreme să se gândească la examenul care va fi organizat cel mai probabil în toamnă pentru şefia IPJ Constanţa. „Nu m-am gândit până acum dacă mă voi înscrie sau nu la concurs. Este prea devreme să discutăm despre acest subiect. Vreau ca în aceste şase luni să reuşesc să ating toate obiectivele pe care mi le-am propus şi apoi mai vedem. Despre sezonul estival cred că este, de asemenea, prematur să vorbim, pot să vă spun, însă, că s-au făcut deja planuri de acţiune pentru perioada verii. Urmează ca eu să le analizez şi să fac completări, acolo unde acestea se impun”, a mai spus cms. şef Constantin Dancu. În vârstă de 52 de ani, cms. şef Constantin Dancu lucrează în cadrul Poliţiei din anul 1991. A fost pe rând şeful Biroului Poliţiei Rutiere şi adjunctul Secţiei 1 Poliţie. Începând cu anul 2005, cms. şef Dancu a ocupat funcţia de şef al Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa.

Funcţia de inspector şef al IPJ Constanţa a rămas vacantă în luna decembrie a anului trecut, când cms. şef Valentin Burlacu a fost detaşat la Direcţia Naţională Anticorupţie - Structura Centrală. După plecarea cms. şef Burlacu, la comanda IPJ Constanţa a fost desemnat cms. şef Adrian Rapotan, prim adjunct al instituţiei. Interimatul asigurat de cms. şef Rapotan s-a încheiat ieri, după ce cms. şef Constantin Dancu a fost împuternicit la şefia inspectoratului. Tot ieri, scms. Ciprian Sobaru, şef al Biroului Poliţiei Rutiere, a fost împuternicit pentru următoarele şase luni la comanda SPR Constanţa.