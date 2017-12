CNADNR, despăgubită de şoferii fără rovinietă?

Federaţia Operatorilor de Transport din România (FORT) va contesta în instanţă decizia prin care MTI va obliga şoferii fără rovinietă să plătească, pe lângă amendă, despăgubiri Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) reprezentând contravaloarea rovinietei pe un an, pentru că a luat această hotărâre fără să consulte partenerii sociali. \"Practic, prin această măsură contestată chiar şi de oficiali ai ministerului se sancţionează dublu aceeaşi faptă, ajungând ca dreptul de utilizare să fie obţinut numai după ce se plăteşte de trei ori cuantumul taxei. CNANDR continuă să surprindă utilizatorii cu măsuri abuzive, ce ţin cont numai de interesul acestei companii şi de jocurile de culise ale celor care conduc din umbră destinele drumurilor publice. Constatăm că din ce în ce mai mult Ministerul Transporturilor devine subordonatul acestui sistem mafiot, coagulat sub formula unei societăţi comerciale de colectare a banului public, fără răspundere faţă de nimeni şi de nimic\", arată FORT, care recomandă şoferilor să susţină demersul asociaţiei de a ataca în contencios-administrativ măsura legislativă. Preşedintele FORT, Augustin Hagiu, a declarat că are dovezi că ordonanţa de Guvern prin care a fost reglementată măsura a fost mai întâi publicată în Monitorul Oficial şi ulterior lansată spre consultarea partenerilor din dialogul social, astfel încât devine ilegală.

ŞOFERII AR TREBUI DESPĂGUBIŢI PENTRU GROPILE DIN DRUMURI

FORT susţine că şoferii ar trebui despăgubiţi de CNADNR pentru gropile din drumuri. Amintim că CNADNR a anunţat că va introduce, la 1 august, un sistem de emitere şi control al rovinietei, urmând ca şoferii fără documentele care atestă plata acesteia să achite Companiei de Drumuri despăgubiri în funcţie de tipul vehiculului, respectiv între 28 şi 1.210 euro, şi amenzi cuprinse între 250 şi 4.500 de lei. Sumele provenite din despăgubiri vor fi venituri extra bugetare ale CNADNR şi reprezintă o sumă egală cu tariful pe un an, în funcţie de tipul vehiculului folosit fără a deţine rovinieta valabilă. Hagiu susţine că în ordonanţa care prevede introducerea rovinietei electronice la 1 august există un articol care stipulează că decizia prin care şoferii vor plăti despăgubiri va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în MO, respectiv 1 martie.