CNI recomandă ANI să desecretizeze procedurile interne ale Inspecţiei de integritate

Consiliul Naţional de Integritate (CNI) a adoptat, în şedinţa de ieri, cu zece voturi “pentru” şi două abţineri, o recomandare pentru conducerea Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) de a desecretiza, “măcar parţial”, ghidul de proceduri după care lucrează inspectorii de integritate, în prezent clasificat ca secret de serviciu. Iniţiativa i-a aparţinut lui Tiberius Tănase, membru al CNI, for care veghează la respectarea independenţei operaţionale a ANI. Tănase şi-a argumentat iniţiativa, arătînd că, odată desecretizate, procedurile interne ale ANI ar putea fi îmbunătăţite. Secretarul geneal al ANI, Horia Georgescu, prezent la şedinţă, a explicat membrilor forului că secretul ghidului “protejează şi responsabilizează inspecţia” şi asigură confidenţialitatea cercetărilor din dosarele de investigat: “Nu este nimic spectaculos acolo. Documentul poate fi privit ca un cod de conduită al inspectorului de integritate, dacă vreţi. Practic, acolo scrie că, dacă merge cu cineva la o bere, inspectorul nu are voie să răspundă niciunei întrebări legate de vreun dosar pe care-l are în lucru”. El a arătat apoi că simplul fapt că ghidul este un document secret, “a cărui divulgare şi încălcare are un alt caracter decît acela al încălcării unor dispoziţii interne din Regulamentul de Ordine Interioară”, protejează împotriva unor eventuale scurgeri de informaţii. Desecretizarea ghidului de proceduri după care funcţionează Inspecţia de integritate a fost cerută în repetate rînduri de societatea civilă, cei mai vocali în acest sens fiind reprezentanţii Transparency International România, solicitării lor publice în acest sens din anul 2008 raliindu-se alte patru ONG-uri. În altă ordine de idei, Comisia de Evaluare a CNI ar putea prezenta, în şedinţa programată la 31 august, rezultatele investigaţiilor privindu-i pe şeful instituţiei, Cătălin Macovei, şi pe secretarul general Horia Georgescu, reclamaţi de cîţiva foşti angajaţi pentru diverse nereguli. În şedinţa de ieri a CNI, unul din cei cinci membri ai forului care a fost ales să facă parte din Comisia de Evaluare constituită pentru analizarea reclamaţiilor la adresa conducerii ANI, Tiberius Tănase, a prezentat public stadiul investigaţiilor. Potrivit expunerii lui Tănase, pînă ieri, mai multe instituţii ale statului răspunseseră solicitării Comisiei de a investiga aspectele semnalate de cei care i-au reclamat pe cei doi, fiind aşteptat doar raportul Curţii de Conturi. Pe de altă parte, Nicu Marcu, preşedinte al CNI şi membru al Comisiei, a spus că membrii acesteia au audiat şi un număr de 20 de inspectori de integritate, aleşi aleatoriu, pentru a verifica reclamaţiile referitoare la ingerinţe ale conducerii ANI în activitatea subalternilor şi, în special, a Inspecţiei de integritate. “Nimeni nu a confirmat aceste ingerinţe”, a spus el, arătînd că, odată cu prezentarea raportului final, vor putea fi văzute şi depoziţiile inspectorilor audiaţi. Comisia de evaluare a fost constituită în luna februarie a acestui an, după ce directorul Transparency International, Victor Alistar, a reclamat că preşedintele ANI figurează ca administrator la SC “Macovei şi Asociaţii” în baza de date a Registrului Comerţului, deşi în declaraţia de interese nu este menţionată nicio societate comercială. Comisia trebuie să analizeze şi un memoriu înaintat de un inspector de integritate, Fănel Burciu, care reclama faptul că secretarul general al ANI, Horia Georgescu, ar fi intervenit în soluţionarea dosarelor şi ar fi achiziţionat bunuri şi servicii supraevaluate.