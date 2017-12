COBADIN - Dozatoare de apă pentru şcoli fără apă potabilă

Unităţile de învăţămînt din două sate ale comunei Cobadin se confruntă cu o serie de probleme în ceea ce priveşte dotările necesare pentru elevii care vor păşi în noul an şcolar 2008/2009. Primarul localităţii, Cristian Telehoi, dă asigurări că situaţia se va remedia, iar copiii vor beneficia de condiţii corespunzătoare în şcoli. În satul Conacu, încă nu s-au încheiat lucrările la sistemul de alimentare cu apă, la care urmează să fie racordată şi clădirea în care funcţionează şcoala şi grădiniţa, iar reprezentanţii Autorităţii de Sănătate Publică au descoperit nitraţi în apa din fîntînile existente în sat, astfel că apa a devenit scumpă pentru locuitori. La Negreşti, în schimb, există un sistem de alimentare cu apă, însă acesta nu poate asigura apă potabilă pentru toţi locuitorii şi nici în clădirea unde elevii şi preşcolarii îşi desfăşoară orele de curs. Primarul susţine că a găsit cea mai bună soluţie de moment: “Vom aduce în fiecare şcoală cîte un dozator de apă plată şi cîte o vitrină pentru păstrarea laptelui copiilor asigurat de stat”. În plus, Telehoi spune că are de gînd să construiască o şcoală nouă în Negreşti, pentru că în cea veche elevii beneficiază de o singură sală de curs, dotată necorespunzător, unde se învăţă în schimburi, iar un alt inconvenient este acela că unitatea se află într-o zonă inundabilă. “La Negreşti, vrem să construim două săli de curs pentru elevi şi una pentru preşcolari, proiect în valoare de aproximativ 450 de mii de lei. Mai mult, vrem să mărim capacitatea sistemului de alimentare cu apă, pentru a putea asigura apă potabilă în toată localitatea. Am avea nevoie de aproape 800 de mii de lei pentru mărirea capacităţii reţelei de apă”, a declarat primarul.