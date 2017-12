Cod galben de inundații la Constanța

Zilele trecute am avut parte de vreme urâtă în toată țara, cu precipitații frecvente. Pe lângă faptul că au predominat ploile, nici vântul nu s-a lăsat mai prejos. Hidrologii ne dau noi vești proaste. Dacă în zilele următoare vântul se mai domolește, ar fi bine să știți că ne așteaptă noi zile ploioase. Avertizarea cod galben de inundaţii emisă vineri, 30 ianuarie, de hidrologi a fost prelungită până în această dimineață, pe râuri din judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Buzău, Brăila, Constanţa şi Tulcea, ca urmare a creşterilor de debite şi niveluri în bazinele hidrografice şi pe râurile mici din Dobrogea. Până astăzi, la ora 10.00, potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, se pot produce inundaţii locale pe râurile Valea Mare, Urluia, Albeşti, Biruinţa, Casimcea, Topolog, Slava, Hamangia, Corbu, Valea Neagră (judeţele Constanţa şi Tulcea), precum şi pe alte râuri mici din judeţul Constanţa.

VREMEA PE TREI ZILE Potrivit reprezentanților Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, astăzi, la noi în județ, vremea va fi schimbătoare ca aspect și va continua să se răcească ușor. Cerul va fi temporar noros și local va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temparaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 9 grade Celsius, iar cele minime între -1 și 2 grade C. Mâine, vremea va fi normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult noros ziua, când local vor fi precipitații mixte, favorizând depunerea de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 2 și 5 grade C, iar cele minime între -4 și 0 grade C. Miercuri, 4 februarie, vremea se va încălzi. Cerul va fi temporar noros și vor fi ploi slabe, burniță și ceață. Vântul va sufla în general moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 9 grade C, iar cele minime între 2 și 5 grade C.