Codul Fiscal se rupe de circul politic și trece la 1 septembrie

07:43:47 / 22 Iulie 2015

prostanacul satului

Bine a zis Ponta, Malai-Mare a gandit nemteste, incet si prost. Sa promulgi mai intai Codul de procedura fiscala inaintea Codului fiscal, demonstreaza a cata oara cat de redus e la creier, pai ce sa faci ba Fritz cu Codul de proc. fiscala daca nu ai Codul fiscal.Asa idiot cum e asta, asa sant si aia care l-au votat, handicapati mintal, fiindca s-a vazut in campania electorala cum fugea ca un las de confruntarile normale cu Ponta. A fost suficient sa se prezinte la una ca i s-au vazut limitele. Da , dar peste sase milioane de manelisti l-au votat, si mai ales capsunarii, interlopii, hotiii care fac tara de ras ni l-au adus pe cap. Omu cand s-a vazut cu sacii in caruta se plimba din tara in tara, 13 pana acum, cu consoarta care vrea sa ne arate ce bulane are ea la 55 de ani, vrea sa o rivalizeze pe Menghia. Il doare in cocoasa de problemele romanilor, dupa ce omu si-a tras 6 case acum mai baga de milioane de euro s-o modernizeze pe cea in care a stat Basitu in care a bagat si ala vreo 4 milioane de euro. Daca ai un popor majoritar de hoti si manelisti e normal sa votezi cu unul la fel.