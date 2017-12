Codul roşu va deveni, în cîţiva ani, o obişnuinţă!

Rezistenţa la încălzire a Oceanului Arctic şi răcirea unei părţi a Oceanului Pacific, fenomene ce au atenuat, pentru un timp, creşterea accelerată a temperaturilor provocată de gazele cu efect de seră, vor lua sfîrşit în curînd, spun oamenii de ştiinţă britanici. Clima care a luat-o razna, deja uşor de sesizat - ierni călduroase, veri caniculare şi furtuni puternice - se va agrava în viitorul foarte apropiat. „Reala” încălzire climatică se va resimţi mai serios începînd din 2009, cu temperaturi-record, relevă în ultimul său număr, revista americană Science. Aceasta este concluzia celui mai recent studiu britanic, care demonstrează că efectele încălzirii globale au fost, de fapt, atenuate, compensate în ultimii doi ani de o serie de fenomene naturale. Conform părerii specialiştilor, după 2009, temperaturile vor depăşi constant, ceea ce acum numim recorduri. Pentru România, cel mai fierbinte an este considerat a fi 2000: vara, la Giurgiu şi Bucureşti s-au înregistrat temperaturi de peste 43 de grade şi, respectiv, peste 42 de grade. Pînă în 2100, temperaturile globale vor creşte per ansamblu cu şase grade faţă de perioada anilor ’90. Creşterea este greu de cuantificat, dar oamenii de ştiinţă atrag atenţia că, din 1900 pînă acum, temperatura globală a crescut cu doar 0,8 grade. Studiul a fost elaborat de un grup de cercetători englezi de la Institutul meteorologic britanic, nemulţumiţi de simulările informatice ale evoluţiei climei făcute pînă acum şi care au realizat un program propriu. Programul a luat în considerare mai multe coordonate, cum ar fi temperaturile şi curenţii marini şi oceanici, fenomene meteorologice cum este „El Nino” (ce anunţă formarea de uragane în Oceanul Atlantic) şi furtuni musonice mai puternice decît de obicei. Pornind de la aceste date, cercetătorii au realizat o simulare, pe o perioadă de 10 ani, 2005 - 2014 şi au descoperit că în perioada 2009 - 2014, temperaturile vor depăşi recordul din 1998, considerat pînă în prezent cel mai cald an: în 1998 s-a înregistrat o creştere a mediilor anuale cu 0,54 grade. Căldura extremă va deveni o stare de fapt şi va fi nevoie ca toate obiceiurile şi activităţile ce formează traiul cotidian să fie reconsiderate. Numai evenimentele foarte rare, precum erupţia de proporţii a vreunui vulcan, pot ţine pe loc încălzirea apelor oceanice şi pe cea globală. Această concluzie se bazează pe experienţa anului 1991, cînd erupţia lui Pinatubo a răcit atmosfera globală, pentru doi ani, cu jumătate de grad Celsius. Norul imens de gaze şi cenuşă ce a acoperit Terra, a blocat o parte din razele solare un timp suficient de lung, au explicat specialiştii.