Colaborare NATO româno-italiano-turcă, la Constanţa

Fregatele ITS Grecale, aparţinînd Forţelor Navale ale Italiei şi TCG Gokceada, din Turcia, au acostat, ieri dimineaţă, în portul Constanţa. La scurt timp după ancorare, un grup de ofiţeri de pe cele două nave au avut o serie de întrevederi cu autorităţile publice locale. “Este a doua oară cînd vin în România. Am fost în 1996, tot în Constanţa şi mi-a plăcut foarte mult cum arată oraşul, însă, pot spune că îl regăsesc schimbat, mult mai modern şi mai civilizat. De asemenea, am înţeles că staţiunea Mamaia este extrem de frumoasă şi abia aştept să o văd ”, a declarat comandantul fregatei Grecale, cpt-cmdr. Flavio Blagi. Reprezentanţii autorităţilor publice locale au reuşit i-au întîmpinat călduros pe membrii celor două fregate. “Mă bucur foarte mult că vă putem arăta frumuseţile celui de-al doilea oraş ca mărime şi importanţă din ţară. Avem un uriaş potenţial turistic, dar şi industrial. De asemenea, în regiunea aceasta convieţuiesc mai multe minorităţi. Sper că veţi avea timp să vizitaţi staţiunea Mamaia, care este apreciată atît de turiştii români, cît şi de cei străini”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Radu Comănici. Cele două fregate vor staţiona în portul Constanţa pînă marţi, cînd vor pleca în misiune împreună cu fregatele „Regele Ferdinand” şi „Regina Maria”, corvetele „Contraamiral Eustaţiu Sebastian” şi „Contraamiral Horia Macellariu” şi nava şcoală de suport logistic "Constanţa". “Vom executa misiuni de căutare şi salvare pe mare, acţiuni de luptă împotriva submarinelor şi respingerea atacurilor scafandrilor. Acest antrenament ne va fi de folos, deoarece pe 17 iunie vom pleca în Bulgaria, într-o misiune de certificare a forţelor naţionale”, a declarat comandantul fregatei “Regele Ferdinand”,cmdr. Marian Săvulescu. În timpul staţionării în portul Constanţa, comandanţii celor două fregate străine împreună cu cei români vor stabili ce misiuni solicitate de NATO pot îndeplini.