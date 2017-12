Colegii au donat sânge pentru Gabriel Florescu

30 de poliţişti constănţeni au mers ieri dimineaţă la Centrul de Transfuzii din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa, ca să doneze sânge pentru colegul lor, agentul şef Gabriel Florescu, rănit grav sâmbăta trecută în timpul unei misiuni. „Au venit aici lucrători de la Serviciul Poliţiei Rutiere, de la Serviciul Cabinet, de la Secţia 1 Poliţie şi colegi de la Serviciul Permise Auto care au vrut să fie alături de Gabriel Florescu în aceste momente dificile. Colegul nostru este încă internat în Spitalul Floreasca, unde medicii i-au amputat piciorul stâng, de sub genunchi, iar noi facem tot ce ne stă în putinţă pentru a-l ajuta în aceste momente dificile”, a declarat Carmen Şerbănescu, purtătorul de cuvânt al Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR). „Am fi făcut un astfel de gest şi în alte situaţii, dar acum am venit aici pentru colegul nostru, care are nevoie de ajutor. Încercăm să fim alături de el şi sunt convins că şi el ar fi făcut acelaşi lucru pentru oricare dintre noi. Vreau să vă spun că, din anul 1994, de când lucrez în cadrul Ministerului de Interne, nu am auzit de un accident atât de grav în care să fi fost implicat un agent de la Poliţia Rutieră Constanţa”, a precizat ag. şef adjunct Nicolae Stana, din cadrul SPR Constanţa.

Amintim că agentul şef Gabriel Florescu, în vârstă de 33 de ani, a suferit răni grave sâmbătă seară, după ce a fost lovit de o maşină în timp ce se afla în misiune. Gabriel Florescu efectua cercetări la locul unui accident petrecut pe Drumul Naţional 3, între localităţile Pietreni şi Viişoara. Încheiase investigaţiile şi se afla în spatele laboratorului criminalistic mobil, care era parcat în afara carosabilului. Lucrătorul SPR urcase în autoutilitară echipamentul folosit pentru măsurători. În momentul în care a închis uşile dubei, a fost lovit de un autoturism Ford, condus dinspre Pietreni către Viişoara de Amet Emra, de 20 de ani, din localitatea Amzacea. În urma impactului, agentul şef Gabriel Florescu a suferit răni grave la piciorul stâng şi a fost tramsportat la Spitalul Judeţean Constanţa, de unde a fost transferat la Spitalul Floreasca, din Bucureşti. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva piciorul, care i-a fost amputat.