Colțul Troll-ului - Ideal ar fi ca totul să fie ideal

Știrile sportive sunt geniale. Luați-l pe Iordănescu, spre exemplu, care spune că și l-ar dori pe Messi la naționala României. WOW! Senzațional! E ca și cum naționala de baschet l-ar vrea pe Michael Jordan! Sau cea de handbal feminin pe Cristina Neagu... stați că, de fapt, în fine... sau echipa de tenis feminin pe Williams, Șarapova și pe oricine altcineva nu-i Halepa. Ce soi de știre e asta? Și eu mi-aș dori să-l am coleg de secție pe Mugur Isărescu, să nu trebuiască să mai caut cursul valutar pe bnr.ro. „Mugur, ce curs avem azi? 4,1278? Thanks, Mugur!“. Sau - „Mugur, zi ceva interesant, să facem manșetă! Mersi, frate!“. Nu le am eu cu fotbalul, dar cred că Iordănescu ar trebui să-și dorească altceva. Ca românii să fie nemți, spre exemplu. Sau ca toate echipele de la EURO 2016 să abandoneze și să fim declarați campioni la „masa verde“. Sau ca lotul să nu fie format din mingicari. Fii realist, ați spune, că asta nu se poate; mai degrabă o să zboare un dragon peste stadion și o să dea foc la echipa adversă. Iar dragonul și-ar spune - „Ce bine era dacă aș fi avut-o ca mamă pe Daenerys Targaryen“. Iar spectatorii și-ar spune - „Ce bine ar fi fost ca noul „Star Wars“ să nu fie de-un penibil suprem“.