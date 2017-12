Colțul Troll-ului - Se jură că nu fură, da' l-am prins cu offshoreu-n gură

S-a trezit și Ioana „Din tot sufletul“ Petrescu, în plin scandal Panama Papers, că ea, ca ministru de Finanțe, a luptat din greu împotriva marii evaziuni fiscale, numai că, de fapt, n-a luptat, pentru că n-a fost lăsată. „La începutul mandatului, am fost sfătuită foarte paternal de mai mulți binevoitori să nu încerc să stârpesc marea evaziune, pentru că toți cei care au încercat au sfârșit-o rău. Să stau eu cuminte, mi s-a spus, și să fac doar lucruri mărunte că doar e an electoral (2014)“, scrie pe blog fostul ministru de Finanțe Ioana Petrescu. Dar uite că micuța de ea nu s-a lăsat intimidată de mai-marii politruci români și, în octombrie 2014, a fost prezentă la semnarea tratatului de liber schimb de date fiscale și financiare de la Berlin. Peste 50 de state au fost de acord să dea pe față industria offshore, între ele numărându-se și Anguilla, Insulele Bermude, Liechtenstein și Insulele Seychelles, paradisuri fiscale de manual. Tratatul intră în vigoare abia în 2017, moment din care chestiuni de genul Panama Papers vor deveni rutină zilnică. Partea cu adevărat interesantă vine însă abia acum, potrivit Ioanei Petrescu - „La ultima ședință de Guvern la care am participat în calitate de ministru al Finanțelor, unul dintre colegi a amânat semnarea OUG care crea cadrul legal pentru derularea tratatului. O săptămână mai târziu, îndată ce a fost numit în locul meu (este vorba de Darius Vâlcov - n.r.), a scos prevederea privind schimbul de informații financiare între bănci și ANAF din proiectul de OUG“. Pam pam! E caz clasic de lup paznic la oi, după cum remarcă tot Petrescu. Totodată, e un caz și mai clasic de „Acum te-ai trezit să spui?“.