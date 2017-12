Columbeanu vrea să fie primar al capitalei

Controversatul om de afaceri Irinel Columbeanu şi-a anunţat intenţia de a candida ca independent, în 2012, la Primăria capitalei, într-un filmuleţ difuzat pe internet. El spune că printre atuurile sale în cursa pentru fotoliul de primar sunt “un pic de inteligenţă”, precum şi lipsa apartenenţei la vreun partid politic. Pentru a-şi atrage susţinători, Columbeanu spune că doreşte să transforme Capitala într-un “centru de afaceri curate”. Primarul Sectorului 5, liderul PSD Marian Vanghelie, a declarat, ieri, că posibila candidatură a lui Columbeanu este normală, fiind de dorit cât mai mulţi candidaţi: “Eu nu am nicio problemă, să fie sănătos. Fiecare are opţiunea lui şi să lăsăm oamenii să aleagă”. Comentând anunţul lui Columbeanu, deputatul PDL Silviu Prigoană a apreciat că oricine are dreptul să candideze, dacă se respectă legea, el menţionând că nu vrea să comenteze şansele omului de afaceri de a câştiga. În opinia acestuia, cu cât sunt mai mulţi candidaţi pentru Primăria capitalei, cu atât voturile alegătorilor vor fi mai divizate. Întrebat fiind dacă omul de afaceri ar putea avea şanse, având în vedere mediatizarea sa, vicepreşedintele pedelist Theodor Paleologu a declarat că acesta ar putea avea şanse în faţa unui “anumit public”, el menţionând însă că doreşte în continuare să candideze la această funcţie din partea PDL.