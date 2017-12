Comandantul flotei ruse admite că trupele staţionate în Ucraina au comis delicte

Comandantul forţelor navale ruse a confirmat că printre motivele pentru care convoaie ale flotei ruse de la Marea Neagră au fost oprite în Ucraina se numără şi delicte comise de trupele ruse. Amiralul Vladimir Visoţki a declarat că luni a fost demarată o anchetă. Poliţia ucraineană a blocat de trei ori camioane care transportau rachete, iar într-un incient ulterior a fost oprit un convoi de transportoare blindate.

Pe de altă parte, Vladimir Lisenko, consilierul din cadrul ambasadei Rusiei în Ucraina vizat de o decizie de expulzare, va părăsi Kievul în cursul acestei zile. Întrebat ce părere are despre disensiunile pe care comandamentul Flotei de la Marea Neagră le are adesea cu autorităţile ucrainene, diplomatul rus a afirmat: ”Rusia a cerut mereu Ucrainei să se aşeze la masa negocierilor şi să discute toate problemele. Sperăm că apelul nostru va fi auzit”. Vladimir Lisenko a subliniat că toate disensiunile trebuie soluţionate pe calea negocierilor. Potrivit unor informaţii apărute în presă, Ministerul ucrainean de Externe a cerut ca Lisenko, responsabil cu problemele ce ţin de Flota Mării Negre, să părăsească Ucraina pînă la data de 29 iulie. Lisenko nu va fi declarat persona non grata în Ucraina. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a calificat informaţiile privind expulzarea diplomatului rus drept ”pură provocare”, avertizînd că Rusia va reacţiona la acest demers.

Ieri, cîţiva reprezentanţi ai unui partid naţionalist din Lvov, în vestul Ucrainei, au aruncat cu suc de roşii într-un deputat rus care participa la o masă rotundă cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la eliberarea oraşului de nazişti. Incidentul s-a produs în timpul discuţiilor. După ce deputatul rus şi-a ţinut discursul, cîţiva reprezentanţi ai unui partid naţionalist din Lvov s-au apropiat de Serghei Smetaniuk, membru al partidului Rusia Unită, şi au turnat peste el suc de roşii. Apoi au părăsit sala scandînd lozinci ca ”Slavă Ucrainei!”, ”Slavă Eroilor!”, ”Moarte Duşmanilor!” şi făcînd apel către cei prezenţi să le urmeze exemplul, dacă se simt ucraineni. Însă, restul participanţilor au continuat dezbaterile. La masa rotuntă au fost prezenţi cinci reprezentanţi ai partidului naţionalist, împreună cu şeful filialei formaţiunii din oraşul Lvov, unde naţionalismul este în creştere în ultimii ani.