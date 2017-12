După cum am anticipat, cazul “Ridzi” o ia la vale. Schimbarea de direcţie se datorează profund celor care ţin să o apere cu pieptul lor de aramă pe ministreasa Tineretului şi Sportului. Ca atare, în acest context, comisia parlamentară însărcinată cu investigarea telenovelei “Scena” şi-a făcut deja potecă prin bălării. Cu alte cuvinte, colegii de partid ai doamnei Ridzi bat cîmpii după o schemă bine pusă la punct. În loc să meargă la ţintă, dumnealor provoacă diversiuni dintre cele mai hilare. Scopul este unul singur. Discreditarea comisiei parlamentare de anchetă şi bagatelizarea pînă la derizoriu a subiectului. Specialist în astfel de provocări, Cristian Boureanu s-a străduit, punînd pe tapet teme de-a dreptul hilare, să se afunde cît mai mult în penibil. Aşa se face că, în urma unor replici de doi lei, comisia “Ridzi” s-a transformat în comisia “Amanţilor”, ceea ce a condus automat şi la schimbarea rolurilor din postura de personaje principale. Altfel spus, liberala Alina Gorghiu, vizată de Boureanu pe tema amanţilor, i-a luat locul doamnei Ridzi! În loc de scenă şi cum a fost ea închiriată pe banii statului, Boureanu, un “domnişorel” din PD-L, a trecut la sinteza amanţilor! Ne-am convins, astfel, pe viu, nici că se putea o dovadă mai elocventă, că, de cele mai multe ori, domnii parlamentari transformă anumite comisii într-un fel de gang destinat golăniilor de tot felul. În primul rînd, nu m-am aşteptat ca domnul Boureanu, dacă mai poate fi numit domn un astfel de specimen, să aibă o astfel de atitudine faţă de o doamnă, chiar dacă reprezintă PNL! Mă întreb cum ar fi reacţionat domnia sa în situaţia în care un adversar de-al său ar fi făcut unele aluzii la adresa soţiei sale! Asta, cum să zic, una la mînă. În altă ordine de idei, este inadmisibil ca, la un asemenea nivel să asistăm la spectacole dintre cele mai jenante cu putinţă. Ceea ce m-a intrigat cel mai mult a fost faptul că protagoniştii penibilului fără frontiere nu s-au jenat să-şi arate arama de pe faţă chiar în faţa camerelor de luat vederi! Vă imaginaţi ce se întîmplă în spatele uşilor închise? Sigur, pedeliştii şi-au atins scopul. Au adus în prim-plan fenomenul înmulţirii amanţilor şi au trecut-o pe doamna Ridzi după cortina protectoare a partidului. Cum am comentat şi ieri, este destul de incomod să-i repartizezi ministresei Tineretului şi Sportului una dintre ţepele ruginite ale lui Băsescu din Piaţa Universităţii! Domnii de la PD-L au mers cu diversiunea pînă la capăt. I-au lăsat pe amanţi în ceaţă, punîndu-l pe gînduri cel mult pe partenerul Alinei Gorghiu, după care au spălat putina la momentul stabilit în planul “Caterincă”. Boureanu şi ai lui, integraţi în comisia “Amanţilor”, au părăsit sala de şedinţe fix în momentul în care era pusă pe tapet modalitatea în care au fost cheltuiţi banii statului! Cum subiectul avea legătură cu doamna Ridzi şi nu cu amanţii invocaţi de Boureanu, pedeliştii s-au dat loviţi, sfidîndu-i pe cei care şi-au luat rolul în serios în această comisie. De necrezut, dar adevărat! Există în această poveste şi o altă latură a hilarului. Din cîte am înţeles, cîţiva dintre membrii comisiei cu pricina se află în atenţia DNA. Sigur, nu contest valabilitatea prezumţiei de nevinovăţie, dar, fie vorba între noi, nu pică bine ca un anchetat să fie tăvălit de un alt anchetat! Pentru eliminarea oricăror suspiciuni, e mult mai simplu să se renunţe la formulele care generează atîtea şi atîtea semne de întrebare. De ce să existe îndoieli asupra unor politicieni care au şi ei legată de coadă o tinichea? Zilele trecute, l-am văzut la televizor pe Zanfir Iorguş în comisia care investighează cazul Nemirschi. Nu vreau să fiu dur, dar secvenţa cu pricina era la fel de ridicolă precum schimbarea lui “Ridzi” cu “Amanţii”. Mă aşteptam ca, pînă la clarificarea divergenţelor cu ANI, domnul Iorguş să refuze o asemenea sarcină de partid. În acest ritm, comisiile parlamentare îşi vor pierde şi bruma de credibilitate pe care o mai au…